Ковачевић: Никшић и Конаковић хаос који су изазвали у Сарајеву покушавају пренијети у Бањалуку

18.02.2026

14:50

Коментари:

5
Фото: АТВ

Најава да СДП, НиП, НЕС, ПДА и Напријед сутра у Бањалуци потписују споразум о заједничком наступу на изборима у Републици Српској је чиста провокација, бјежање из Сарајева и покушај прављења хаоса у Бањалуци Српској, рекао је за РТРС портпарол СНСД и српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.

- Замислите, Елмедин Конаковић, Нермин Никшић и још неки партнери, а да нема никога од представника такозване "Наше странке", планирају сутра да потпишу коалициони споразум баш у Бањалуци. Па они у Бањалуци немају никога ко гласа за њих, немају апсолутно никакву подршку и овдје је евидентно да они бјеже из Сарајева, гдје су створили хаос и гдје не смију да организују било каква окупљања, па покушавају да праве хаос у Бањалуци и Републици Српској - нагласио је Ковачевић.

Поручује да такве најаве сигурно неће проћи те позвао све институције Републике Српске да се понашају озбиљно и одговорно.

- Поручујем да њима на такав начин није мјесто у Бањалуци и Републици Српској. То нису странке из Републике Српске и немају подршку грађана Српске, нити могу да пређу цензус у Републици Српској - јасан је Ковачевић.

Додаје да је евидентна намјера провокације Републике Српске.

- Покушају да створе стање нереда и хаоса, те да протесте које су створили у Сарајеву премјесте у Бањалуку и Републику Српску - рекао је Ковачевић.

Упитао је како би то било да странке из Републике Српске потпишу платформу у Сарајеву

- Како би било да ми позовемо све странке из Републике Српске да у Сарајеву потписујемо платформу о самосталности Републике Српске? Како би они реаговали? Њима није мјесто у Бањалуци из тих разлога. Нека своје ствари завршавају тамо гдје их грађани бирају - закључио је Ковачевић.

Радован Ковачевић

Нермин Никшић

Елмедин Конаковић

Коментари (5)
