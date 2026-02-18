Ковачевић: Никшић и Конаковић хаос који су изазвали у Сарајеву покушавају пренијети у Бањалуку

18.02.2026
14:50
Коментари:5
Најава да СДП, НиП, НЕС, ПДА и Напријед сутра у Бањалуци потписују споразум о заједничком наступу на изборима у Републици Српској је чиста провокација, бјежање из Сарајева и покушај прављења хаоса у Бањалуци Српској, рекао је за РТРС портпарол СНСД и српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
- Замислите, Елмедин Конаковић, Нермин Никшић и још неки партнери, а да нема никога од представника такозване "Наше странке", планирају сутра да потпишу коалициони споразум баш у Бањалуци. Па они у Бањалуци немају никога ко гласа за њих, немају апсолутно никакву подршку и овдје је евидентно да они бјеже из Сарајева, гдје су створили хаос и гдје не смију да организују било каква окупљања, па покушавају да праве хаос у Бањалуци и Републици Српској - нагласио је Ковачевић.
Поручује да такве најаве сигурно неће проћи те позвао све институције Републике Српске да се понашају озбиљно и одговорно.
- Поручујем да њима на такав начин није мјесто у Бањалуци и Републици Српској. То нису странке из Републике Српске и немају подршку грађана Српске, нити могу да пређу цензус у Републици Српској - јасан је Ковачевић.
Додаје да је евидентна намјера провокације Републике Српске.
- Покушају да створе стање нереда и хаоса, те да протесте које су створили у Сарајеву премјесте у Бањалуку и Републику Српску - рекао је Ковачевић.
Упитао је како би то било да странке из Републике Српске потпишу платформу у Сарајеву
- Како би било да ми позовемо све странке из Републике Српске да у Сарајеву потписујемо платформу о самосталности Републике Српске? Како би они реаговали? Њима није мјесто у Бањалуци из тих разлога. Нека своје ствари завршавају тамо гдје их грађани бирају - закључио је Ковачевић.
