Драма на граници са Србијом: Нестало седморо дјеце

Извор:

Курир

11.03.2026

11:46

Полиција у граду Макоу у Мађарској, који се такође налази близу граница са Србијом и Румунијом, покренула је опсежну потрагу за седморо деце са презименом Бузас која су нестала 7. марта.

У почетку је пријављено да је нестало петоро браће и сестара, али је касније утврђено да је нестало још двоје дјеце. Најмлађе дијете има двије године, док најстарије има 11.

У првом кругу потраге пријављен је нестанак четворо малишана: Абел Бузас (2), Кевин Адам (7), Доминик (8) и Анита Рубин (9).

Накнадно је списак проширен за још троје дјеце, трогодишњу Лилиен Бузас, осмогодишњег Ђерђа Бузаса и десетогодишњу Амиру Џесику Бузас.

Жена повезана са нестанком дјеце?

На листу несталих убрзо је додата и 39-годишња жена Ержебет Аните Пап, која је највјероватније повезана са нестанком дјеце.

Полицијски извори наводе да постоји могућност да је жена одвела дјецу или да су побјегли заједно, и да се тренутно могу кретати у истој групи.

"Дјеца су можда нестала из домова или од хранитеља. Иако није потпуно јасно каква је њихова веза са одраслом женом, трагови указују да их је можда организовала и одвела", рекао је пензионисани полицијски мајор Атила Молнар, бивши истражитељ циљане потраге.

Објављен хитан апел полиције

Полиција упозорава да велика група дјеце и одрасле особе не могу непримијећено путовати јавним превозом, па се вјерује да се још увијек крију у истом подручју.

Брза акција је кључна, јер се ради о врло малој дјеци која су подложна опасностима.

Грађани који препознају дјецу или жену или имају било какве информације о њиховом боравку, могу се јавити лично у станицу у Макоу (адреса: Чанад везир тéр 13.), позвати +36(62)511-260, или анонимно на број “Телефон за сведоке” 06-80-555-111.

nestala djeca

Мађарска

