Био сам у коми 18 дана, сви су мислили да је готово: Тада сам видио нешто невјероватно

Догађај који је заувијек променио Гејба Поирота одиграо се у дјелићу секунде - док је возио скејборд брзином од скоро 50 километара на сат.
Изненада је ударио нешто на путу, а већ сљедећег тренутка двадесетогодишњак је “полетио” готово два метра у ваздух и главом ударио о асфалт. Није носио заштитну кацигу.
"Стајали смо око њега и молили се"
Услиједило је драматично свједочанство о борби за живот - али и искуство које је, према његовим ријечима, превазишло границе овог свијета.
“Лежао је непомично - мислили смо да га губимо“, рекао је касније његов пријатељ Џон Мичел, који се свега јасно сјећа.
“Лежао је без свијести. Очи су му биле затворене. Стајали смо око њега и молили се. Говорили смо му: ‘Гејбе, преживјећеш. Нећеш умријети.’ Понављали смо то изнова и изнова“, испричао је.
Док су чекали хитну помоћ, пријатељи нису знали да ли ће преживјети. Оно што нико није могао да претпостави јесте да Гејб чује све, преноси Миррор.
“Чуо сам молитве. И у том тренутку, иако је ситуација била изузетно тешка, нисам осјећао никакав страх. Повукао ме је тунел свјетлости”, испричао је касније Гејб.
Док је хитна помоћ јурила ка болници, тврди да је доживио нешто, што описује као искуство блиске смрти.
“До тренутка када је стигла хитна помоћ, осјећао сам као да ме свјетлост увлачи у себе. Као да ме неки тунел повлачи“, испричао је.
У исто време, Џон Мичел је панично позвао родитеље његовог пријатеља како би их обавијестио о несрећи.
Када је Гејб примљен у болницу, лекари су морали одмах да га прикључе на апарат за дисање.
“Пребачен је у салу гдје је започета реанимација. Установили смо да има изузетно озбиљну повреду мозга. У таквим случајевима не можемо много да урадимо, осим да обезбједимо мозгу довољно кисеоника и подршку док организам покушава да се опорави“, објаснио је др Форест Дел Мур, заменик начелника хирургије.
Док су се љекари борили за његов живот, Гејб тврди да је доживио потпуно другачију “стварност”. У свједочењу, објављеном на платформи YоуТубе, тврди да се нашао “далеко од болничке собе”.
“Одмах сам знао да сам позван на сусрет са њим. Био је то као град чисте славе, чисте свјетлости и чисте љубави. Он је био тамо и чекао ме. Када сам га видео, све се променило“, казао је.
У болници је у међувремену стање младића постајало све горе. Љекари су упозоравали породицу да, чак и ако преживи, његов живот вјероватно више никада неће бити исти.
“Када пацијента с тешком повредом мозга ставимо у медицински индуковану кому, исходи често нису добри. Чак и ако преживи, велика је вјероватноћа озбиљних неуролошких посљедица“, рекао је др Дел Мур.
Док су љекари водили медицинску битку, пријатељи и породица водили су - духовну. Џон Мичел каже да су људи почели да се окупљају, чим су чули за несрећу.
Гејб тврди да је у свом искуству “видео” управо њихове молитве.
“Видео сам молитве вјерника - синова и кћери Божјих. Гледао сам их из перспективе неба. Скупљале су се у једну златну посуду, свака појединачно. Цијело небо је обраћало пажњу, јер су наше молитве Оцу веома важне“, казао је младић.
Послије 18 дана проведених у коми, у болницу је дошла блиска породична пријатељица, Џинџер. Пришла је Гејбовом кревету и почела да се моли.
“Рекла сам: ‘Гејбе, погледај ме. Пробуди се. Устаћеш’. У том тренутку сам знала да ће бити добро“, присетила се она.
Гејб тврди да је управо у тим тренуцима видео нешто необично.
“Молитве су почеле да се претварају у мост. Видео сам мостове који су се стварали на земљи. Како су људи молили, мостови су постајали све већи“, објаснио је.
На крају, како каже, видео је како се те молитве “спајају” и воде га назад.
“Видео сам своје родитеље, породицу и пријатеље како се моле. Видео сам њихове молитве како иду право у Христово срце. Управо преко тих молитава сам послат назад“, додао је.
Убрзо након тога, тврди, почео је да долази свести.
“Било је чудно. Као да не припадам овом мјесту. Послије времена проведеног са Исусом, осјећао сам се као странац“, казао је пред камерама.
Ипак, оно што је услиједило изненадило је и саме љекаре. Само неколико дана након буђења из коме, младић је ходајући напустио болницу.
“То је ништа мање него чудо. Божја милост је што је данас жив и потпуно опорављен. Веома мало пацијената са таквим повредама преживи, а још мање их се потпуно опорави“, сматра др Дел Мур.
Многи људи доживљавају искуство блиске смрти као потврду “постојања живота послије смрти”, али је важно напоменути да мишљења остају подијељена и да за таква искуства не постоје научни докази.
Бројни стручњаци истичу да када тијело почне да отказује, мозак реагује наглим и интензивним таласом активности. Ова појава може изазвати визуелне и емоционалне феномене сличне халуцинацијама, и објаснити многа искуства блиске смрти.
Ова теорија, у комбинацији са постојећим увјерењима о ономе “што нас чека након смрти”, може понудити алтернативно тумачење њених визија и каснијих записа.
