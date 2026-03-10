Због чаршава завршио у болници: Пробудио се потпуно плав

Извор:
Човјек из Велике Британије остао је потпуно запањен када се једног јутра пробудио плав од главе до пете, због чега је убрзо завршио у болници.
Ово је Томи Линч (42), који је недавно купио пар тамноплавих чаршава и спавао у њима двије ноћи. Када се пробудио, схватио је да му је кожа промијенила боју.
Како каже, изгледао је „као лик из филма Аватар“.
Томи је тог јутра био изузетно болестан и осјећао се веома уморно. Његов пријатељ, који ради као његоватељ, видио је како изгледа и одмах га је одвео у најближу болницу.
По доласку у болницу, медицинско особље га је одмах примило код лекара, а због необичне боје коже, убрзо је прикључен на кисеоник.
Међутим, убрзо је услиједило неочекивано откриће.
Када му је љекар обрисао руку алкохолном марамицом, она је поплавила.
У том тренутку, свима је постало јасно шта се заиста догодило – боја је потекла од нове постељине која није била опрана прије прве употребе.
Томи је касније признао да је добро насмијао љекаре.
Грађевински радник из Касл Греслија у Дербиширу испричао је шта се догодило:
„Нисам чак ни знао да постељину треба прати прије него што се први пут користи.“
Додао је да су га људи у чекаоници болнице гледали у шоку.
„Сви у хитној помоћи су ме гледали као да су видјели духа. Морао сам да приђем шалтеру и нисам знао шта да кажем – 'Здраво, пробудио сам се плав'.“
"Љекари су рекли да никада нису видјели никога те боје још живог. Изгледао сам као Аватар. Чим су ми обрисали руку и видјели да марамица постаје плава, све је постало јасно.“
На крају, каже, напустио је болницу „више црвен него плав“, јер га је било мало срамота.
Томи је објаснио да је друге ноћи спавања у новим чаршавима спавао 14 сати и пробудио се поподне потпуно плав.
„Руковао сам се са неким пре неки дан и његова рука је мало поплавила, али сам мислио да је само хладно.“
Додао је да је вјероватно било веома топло током ноћи.
„Вјероватно сам се прегријао те ноћи, али је било заиста лијепо и топло.“
