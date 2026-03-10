Logo
Због чаршава завршио у болници: Пробудио се потпуно плав

Курир

Фото: Facebook/TommyLinch
Фото: Facebook/TommyLinch

Човјек из Велике Британије остао је потпуно запањен када се једног јутра пробудио плав од главе до пете, због чега је убрзо завршио у болници.

Ово је Томи Линч (42), који је недавно купио пар тамноплавих чаршава и спавао у њима двије ноћи. Када се пробудио, схватио је да му је кожа промијенила боју.

Како каже, изгледао је „као лик из филма Аватар“.

Пријатељ га је одмах одвео у болницу

Томи је тог јутра био изузетно болестан и осјећао се веома уморно. Његов пријатељ, који ради као његоватељ, видио је како изгледа и одмах га је одвео у најближу болницу.

По доласку у болницу, медицинско особље га је одмах примило код лекара, а због необичне боје коже, убрзо је прикључен на кисеоник.

Снимак из болнице
Снимак из болнице

Међутим, убрзо је услиједило неочекивано откриће.

Алкохолна марамица открива прави узрок

Када му је љекар обрисао руку алкохолном марамицом, она је поплавила.

У том тренутку, свима је постало јасно шта се заиста догодило – боја је потекла од нове постељине која није била опрана прије прве употребе.

Томи је касније признао да је добро насмијао љекаре.

„Изгледао сам као Аватар“

Грађевински радник из Касл Греслија у Дербиширу испричао је шта се догодило:

„Нисам чак ни знао да постељину треба прати прије него што се први пут користи.“

Додао је да су га људи у чекаоници болнице гледали у шоку.

„Сви у хитној помоћи су ме гледали као да су видјели духа. Морао сам да приђем шалтеру и нисам знао шта да кажем – 'Здраво, пробудио сам се плав'.“

"Љекари су рекли да никада нису видјели никога те боје још живог. Изгледао сам као Аватар. Чим су ми обрисали руку и видјели да марамица постаје плава, све је постало јасно.“

На крају, каже, напустио је болницу „више црвен него плав“, јер га је било мало срамота.

Све је почело током друге ноћи

Томи је објаснио да је друге ноћи спавања у новим чаршавима спавао 14 сати и пробудио се поподне потпуно плав.

„Руковао сам се са неким пре неки дан и његова рука је мало поплавила, али сам мислио да је само хладно.“

Додао је да је вјероватно било веома топло током ноћи.

„Вјероватно сам се прегријао те ноћи, али је било заиста лијепо и топло.“

(Курир)

