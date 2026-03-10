Адвокатица Васвија Видовић правоснажно осуђена на шест мјесеци затвора

Извор:
АТВ
10.03.2026
11:50
Васвија Видовић, позната адвокатица из Сарајева, правоснажно је осуђена на шест мјесеци затвора јер је након хапшења некадашњег предсједника Суда БиХ Ранка Дебевва покушала да сакрије његов мобилни телефон.
Пресуду је, након другостепеног поступка, донијело Апелационо одјељење Суда БиХ наводећи да је Видовићева крива да је починила кривично дјело спречавање доказивања.
”Оптужена је оглашена кривом што је 18.12.2023. године, око 18:00 сати, након што је приступила у службене просторије Агенције за истраге и заштиту БиХ (СИПА), као бранилац тада осумњиченог Р. Д., те када је осумњиченом Р. Д. омогућено да без присуства полицијских службеника насамо комуницира с оптуженом Васвијом Видовић као браниоцем, у посебној просторији СИПА, свјесна својих протиправних радњи и хтијући то, а након што је Р. Д. из торбе коју је држао код себе, извадио мобилни телефон те исти пружио према њој, оптужена Васвија Видовић свјесна и знајући да наведени мобилни телефон треба бити привремено одузет по наредби Суда БиХ и да исти служи доказивању у кривичном поступку против Р. Д., на њој познат начин преузела телефон и сакрила у своју торбу, с циљем да скривањем мобилног телефона који служи доказивању знатно отежа доказивање противправних радњи у кривичном поступку против Р. Д. пред Судом БиХ”, саопштио је Суд БиХ.
Додају да је пресуда правоснажна и да против ове пресуде жалба није дозвољена.
Видовићева је раније била осуђена на годину дана затвора, али је ту пресуду укинуло Апелационо одјељење и одредило одржавање претреса пред другостепеним вијећем.
