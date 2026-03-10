Марта Кос отказала посjету Приштини

Извор:
Комесарка Европске уније за проширење Марта Кос отказала је прву посjету Приштини, усљед избијања нове институционалне и законске конфузије и политичке кризе изазване неуспјехом избора новог предсједника а потом и одлуком о распуштању централне скупштине.
- Током телефонског разговора са премијером Аљбином Куртијем, комесарка Кос му је рекла да ће одложити планирану посјету Косову због недавних дешавања. Премијер Курти је изразио своју посвећеност путу ка ЕУ и реформама везаним за ЕУ, посебно у контексту плана раста за Косово. Комесарка Кос намјерава да отпутује у Приштину што је прије могуће - рекао је портпарол Европске комисије, а преноси Коха диторе.
Марта Кос, иако датум није званично потврђен, требало је да посјети Приштину у четвртак, 12. марта, али сада је, према европским изворима, посјета одложена.
У вези са новонасталом ситуацијом у Приштини, ЕУ је истакла да "са жаљењем примају к знању шта се догодило и да "чекају одлуку Уставног суда Косова".
Посјета комесарке Кос, имала је за циљ да покаже да су све процедуре за укидање казнених мјера против Приштине завршене и да се сада очекује нова динамика у односима са Европском унијом.
Приштина је једини центар на Западном Балкану који комесарка Кос није посјетила откако је преузела функцију у Комисији за проширење прије 14 мјесеци. Остале центре је посјетила више пута.
Разлози који се најчешће наводе као разлог зашто Кос још посјетила Приштину имали су везе са мјерама, али и са вишегодишњом политичком кризом и неформирањем институција са пуним легитимитетом.
