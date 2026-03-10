Тешка несрећа у БиХ: 9 особа повријеђено!

Аутор:АТВ
10.03.2026
06:54
Коментари:0
Девет особа је повријеђено у саобраћајној несрећи која се синоћ око 21 сат догодила на магистралном путу М-17 у мјесту Бранковићи код Жепча.
- Три возила су учествовала у несрећи, Након судара, три возача су превезена у Дом здравља Жепче, гдје им је указана медицинска помоћ, након чега су упућени у Кантоналну болницу Зеница на даље претраге - потврђено је за портал "Аваза" из Оперативног центра МУП-а ЗДК.
Регион
Накнадно су медицинску помоћ затражили и сапутници из возила. Шест њих је, након указане помоћи у Дому здравља, такође превезено у Кантоналну болницу Зеница ради додатне дијагностике.
Због ове саобраћајне несреће, саобраћај на магистралном путу М-17 на овој дионици и даље је обустављен, а на терену су припадници полиције који обављају увиђај.
Више информација о узроцима несреће и степену повреда учесника биће познато након завршетка полицијског увиђаја.
