Тешка несрећа у БиХ: 9 особа повријеђено!

Аутор:

АТВ

10.03.2026

06:54

Тешка несрећа у БиХ: 9 особа повријеђено!
Фото: Viber/Crna hronika

Девет особа је повријеђено у саобраћајној несрећи која се синоћ око 21 сат догодила на магистралном путу М-17 у мјесту Бранковићи код Жепча.

- Три возила су учествовала у несрећи, Након судара, три возача су превезена у Дом здравља Жепче, гдје им је указана медицинска помоћ, након чега су упућени у Кантоналну болницу Зеница на даље претраге - потврђено је за портал "Аваза" из Оперативног центра МУП-а ЗДК.

Мирјана Пајковић

Регион

Уживање: Прве фотографије Мирјане Пајковић након нових снимака

Накнадно су медицинску помоћ затражили и сапутници из возила. Шест њих је, након указане помоћи у Дому здравља, такође превезено у Кантоналну болницу Зеница ради додатне дијагностике.

Због ове саобраћајне несреће, саобраћај на магистралном путу М-17 на овој дионици и даље је обустављен, а на терену су припадници полиције који обављају увиђај.

Више информација о узроцима несреће и степену повреда учесника биће познато након завршетка полицијског увиђаја.

Коментари (0)
