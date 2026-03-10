Пјевачица трудна заробљена на Тајланду: Упали смо у финансијску рупицу

Извор:
Телеграф
10.03.2026
07:51
Трудна пјевачица Ива Бојановић и њен супруг, пјевач Јоца Стефановић већ неко вријеме заглављени су на Тајланду због рата на Блиском истоку.
Они су пронашли карте за Србију и ускоро крећу назад, а до тада су ријешили да уживају за све паре.
Ива је сада, на свом Инстаграм профилу, прво објавила снимак на ком је видимо у убитачном црном бикинију док шета плажом, а онда је у кадар "упао" и њен партнер.
Њих двоје су се купали и уживали у прелијепом времену, а пјевачица је потом објавила и низ слика које су настале током путовања, а на скоро свакој је њен труднички стомак у првом плану.
Коментари су се низали и сви кажу да прелијепо изгледа и да јој трудноћа баш прија.
Ива Бојановић и њен партнер певач Јоца Стефановић су након одређеног периода успјели да купе карте за повратак у Србију, а трудна пјевачица открива да је претрпела велики стрес, јер није знала у ком правцу ће ићи њихов повратак у Србију.
Дарко Лазић након што је стигао у Србију: Не пише се добро никоме
- Тренутно се осјећам добро, али нисам се осјећала претходних пар дана, јер смо у ситуацији у каквој јесмо. Имала сам и неке контракције, а све је то због стреса. Помирили смо се са ситуацијом јер ништа није до нас, а оно што је до нас решили смо јуче. Као трудна се сада осјећам добро – рекла је Ива за “Блиц“, док је Јоца бијесно причао о компанији преко које су организовали путовање, а због које сада трпе велики финансијски губитак.
- У контакту смо били са нашом компанијом која је била задужена за наш лет и повратак, али су нас они пребацивали са једног мејла на други и никакво решење нам нису давали и из тог разлога смо се јако истресирали. На крају смо добили обавјештење у посљедњем моменту да нам је лет отказан и нико нам није понудио никакво рјешење. Разочарани смо тим приступом, иако разумемо ситуацију и рат, али требали су да нам јаве да ли постоји друга солуција, без да нам врате новац, јер смо ми по сваку цијену желели да се вратимо у Београд. Нисмо успјели и упали смо у финансијску рупицу, јер су карте финансијски отишле у “небо“ и били смо принуђени да купимо карте у свом трошку. Навео сам тамо да је моја супруга трудна, да доживљавамо озбиљне стресове и само сам хтио да нам неко одговори, али одговор нисмо добили.
