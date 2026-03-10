Одбио да игра за Србију – ПСЖ га купује за 60 милиона евра?!

Аутор:АТВ
10.03.2026
08:34
Коментари:0
Пари Сен Жермен је замјену за Донаруму нашао у лику Лукаса Шеваљеа, али очигледно нису задовољни тим избором.
Није их импресионирао ни Матвеј Сафонов, а "Calciomercato" је донио информацију да Свеци размишљају о ангажману Милета Свилара.
Извор са Апенинског полуострва истакао је да Свилара уз Пари Сен Жермен желе и Интер и Јувентус, али да Рома тражи 60.000.000 евра за његову слободу што дјелује као непремостива препрека.
Италијани су се због тога окренули ка Викарију из Тотенхема, али у Французу нису одустали од српског голмана.
Свилар блиста у Роми ове сезоне, са којом је продужио уговор до 2030. године, па интересовање других клубова и није изненађење. Видјећемо ко ће бити спреман да издвоји поменуту цифру, преноси б92.
