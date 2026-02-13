Logo
Фудбалски голман на улици тукао невјенчану супругу: Појавио се снимак насиља

Извор:

Мондо.рс

13.02.2026

14:27

Коментари:

1
Фудбалски голман на улици тукао невјенчану супругу: Појавио се снимак насиља
Фото: screenshot

Полиција је против фудбалског голмана Далибора С. (36) поднијела кривичну пријаву Основном јавном тужилаштву у Кикинди због сумње да је у ноћи између 11. и 12. фебруара, на улици претукао своју невенчану супругу.

Како пишу медији, све се догодио испред ОШ "Свети Сава" у Кикинди, а на друштвеним мрежама појавио се наводни снимак насиља.

Видео материјал који се појавио на друштвеним мрежама приказује напад мушкарца на жену која је физички далеко слабија од њега и никако не може да се одбрани од напада.

Након што женска особа каже како жели да је насилник остави на миру, он је веома снажним ударцем ногом обара на земљу. На то реагују и пролазници, а касније и полицијске снаге које су привеле Далибора С.

По првим информацијама које су стигле из Кикинде, случај је пријавио пролазник, а полиција је реаговала и хитно ухапсила осумњиченог.

""Полиција је, поступајући по Закону о спречавању насиља у породици, након извршене процјене ризика, осумњиченом изрекла хитну мјеру забране да контактира жртву и прилази јој у трајању до 48 сати. На приједлог кикиндског ОЈТ, Основни суд је продужио хитну мјеру осумњиченом у трајању до 30 дана. Осумњичени је ванбрачној супрузи нанио лаке тјелесне повреде, које су констатоване у Општој болници", саопштила је кикиндска полиција.

Далибор С. је дугогодишњи голман бројних фудбалских клубова у околини Кикинде.

Голман претукао жену на улици

