"Џефри Епстин је задављен, није се објесио": Доктор на обдукцији о узроку смрти

13.02.2026
14:16
Коментари:0
Џефри Епстајн је задављен, није се објесио у својој ћелији затвора на Менхетну, тврди доктор који је био присутан на обдукцији тијела милијардера педофила.
Др Мајкл Баден позвао је на поновно испитивање узрока смрти педофила, готово седам година након што је он 10. августа 2019. године пронађен без свијести у "Metropolitan Correctional Center" у Њујорку.
"Моје мишљење је да је његова смрт највјероватније настала због притиска гушења, а не због вјешања", рекао је патолог, који је ангажован од стране имовине финансијера, пренио је Дејли Мејл
"С обзиром на све информације које су сада доступне, потребно је даље истраживање узрока и начина смрти".
Иако доктор сам није вршио обдукцију, био је присутан током прегледа и дјеловао је као посматрач у име Епстајнових чланова породице.
"У време када је обдукцију обавио медицински истражитељ, обоје смо се сложили да, на основу извјештаја обдукције и доступних информација, треба више података да би се одредио узрок и начин смрти", рекао је др Баден.
Након објављивања више од три милиона докумената повезаних са преминулим сексуалним преступником од стране Министарства правде САД, поново се поставља више питања о природи Епстајнове смрти.
У серији докумената налази се никада раније виђен снимак који открива тренутак када су затворски чувари пронашли тијело педофила.
Видео приказује силуету затворског чувара који прилази столу поред Епстајнове ћелије у 6,30 ујутро на дан његове смрти. Само 10 секунди касније, особа потом иде према ћелији.
Нешто више од минут након овога, види се како се стражар креће напред-назад између шалтера за обезбјеђење, гдје му се убрзо придружују још двојица, и дјела у којем се налази Епстајнова ћелија.
Затим се виде стражари како трче између два дијела. Епстајн је званично проглашен мртвим у 6,39 сати ујутру, чиме је нагло заустављен један од најпраћенијих федералних кривичних случајева у скорије вријеме.
Али, према новообјављеним досијеима, истражитељи су приметили наранџасту фигуру како се креће уз степенице према ћелији финансијера у ноћи његове смрти.
Званичници ФБИ и Канцеларије генералног инспектора (ОИГ) Министарства правде означили су сумњиви снимак са сигурносних камера, на којем је можда био "затвореник" који се пење на спрат на којем је био држан озлоглашени педофил.
У извјештају ОИГ наводи се да су 9. августа 2019. у 22,39 агенти ФБИ примјетили да "изгледа да се наранџасти бљесак пење уз степенице нивоа Л - могуће је да је затвореник спроведен до тог нивоа".
Документа даље откривају да су се власти спориле око узрока необјашњивог "наранџастог бљеска". Док је ФБИ сумњао да је у питању други затвореник, генерални инспектор је написао: "Затвореници су тренутно у изолацији, могуће је да неко носи затвореничку постељину или покривач".
У светлу нових информација, др Баден инсистира на даљем испитивању узрока смрти финансијера. У децембру је објављена цензурисана верзија Епстајнове обдукције као дио првог објављивања такозваних Епстајнових досијеа од стране Министарства правде.
На документу, "начин смрти" серијског сексуалног преступника је означен као "на чекању", док су поља за убиство и самоубиство остављена празна. Према ријечима др Бадена, његови професионални налази након обдукције 11. августа 2019. били су "неубједљиви".
Епстајнов извод из матичне књиге умрлих је потом објављен док се чека даља истрага узрока. Али пет дана касније, ову одлуку је наводно "заменила" др Барбара Сампсон, тадашњи главни медицински истражитељ Њујорка.
Она је пресудила да је финансијер умро вјешањем и да је начин смрти самоубиство. Није била присутна на обдукцији, тврдила је др Баден.
У то вријеме, др Сампсон је јавно одбацила теорију др Баден о дављењу, рекавши да она "чврсто" стоји иза свог закључка.
Адвокати педофила су, у међувремену, рекли да "нису задовољни" налазима медицинског вјештака и да дијеле забринутост др Бадена.
"Нисам видио никакве доказе о даљем истраживању, ништа што би указивало на даљу истрагу узрока смрти", рекао је др Баден (92), додајући да је пресуда др Барбаре Сампсон једноставно "прихваћена".
"Дијагноза је постављена неколико дана након што је први пут наведен узрок смрти", додао је он.
У абнормалним или веома сумњивим сценаријима, понекад може бити потребно неколико недјеља или чак мјесеци да се утврди коначан узрок смрти.
Патолог је био један од првих људи који су подигли узбуну након пресуде:
"Докази указују на убиство, а не на самоубиство", рекао је он још 2019.
"То је било моје мишљење у то вријеме и још увијек стојим иза њега. Налази аутопсије су много више у складу са гњечењем узрокованим убиственим дављењем него са вешањем и самоубиством.", рекао је за Телеграф у недавном интервјуу.
У међувремену, Министарство правде Доналда Трампа и ФБИ су изјавили да је Епстајн себи одузео живот и да нема доказа који указују на то да је убијен у својој ћелији.
Према званичној обдукцији, на врату финансијера идентификована су три различита прелома: један на лијевој хиоидној кости и један у тироидној хрскавици на десној страни, и један на лијевој.
Др Баден је рекао да никада није видео самоубиство вјешањем, са три прелома врата током 50 година које је провео прегледајући извјештаје о смрти затвореника у свим затворима државе Њујорк и локалним затворима.
"Чак и за један прелом, морамо истражити могућност убиства. Два дефинитивно захтијевају потпуну истрагу", рекао је.
"Налази у уџбеницима никада не виде те преломе, а ни ја нисам".
Али др Барбара Сампсон се не слаже са овим, тврдећи да се преломи хиоидне кости и хрскавице јављају и код самоубистава и код убистава.
Неслагања пронађена у три милиона докумената везаних за осрамоћеног финансијера, објављених 30. јануара, додатно су подстакла спекулације о узроку Епстајнове смрти.
На примјер, савезно саопштење којим се објављује његова смрт појавило се у новообјављеним документима, али оно садржи датум који изгледа да претходи тренутку када је званично пронађен мртав у својој затворској ћелији у Њујорку.
У документу, који је издала Канцеларија државног тужиоца за Јужни округ Њујорка, а датиран је у петак, 9. августа 2019. године, наводи се да је Епстајн већ пронађен без свијести и проглашен мртвим.
Међутим, затворски записи и званични извјештаји показују да Епстајн није пронађен без свјести све до јутра 10. августа 2019. године, када га је службеник за корекције који је доносио доручак пронашао у његовој ћелији.
Смрт финансијера догодила се усред низа пропуста у једном од најбезбједнијих притворских објеката савезне владе.
Затворски записи показују да стражари задужени за праћење Епстајна нису спроводили потребне провере током ноћи прије него што је његово тијело пронађено.
Заказани обиласци у 3 и 5 сати ујутру нису обављени, према званичним налазима. Штавише, камере постављене испред Епстајнове ћелије нису исправно функционисале те ноћи.
Истражитељи су касније потврдили да су најмање двије надзорне камере биле у квару, што је оставило критичне празнине у визуелном праћењу подручја.
Због тих кварова, званичници нису били у могућности да утврде дефинитивну временску линију Епстајнових посљедњих тренутака.
Према званичном извјештају, касније је утврђено да омча направљена од наранџастог чаршава пронађеног у ћелији није коришћена у приликом вјешања.
Др Баден је тврдио да је примјетио ову чињеницу током обдукције и да је у то вријеме био забринут да се "омча не поклапа са повредом".
"Није била глатка као чаршав, трагови на Епштајновом врату би захтјевали другачији тип материјала", рекао је.
Такође је тврдио да су кључни докази изгубљени због грешака које су званичници направили у руковању Епстајновим тијелом.
"Они су премјестили тијело, стражари су одбили да кажу како је тијело пронађено, а он је пребачен у амбуланту“, рекао је, што тврди да је "веома необичан" низ догађаја.
Најважније је, каже др Баден, да је Епстајново вријеме смрти "изгубљено".
До данас није утврђено прецизно званично вријеме смрти.
