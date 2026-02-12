Професор препоручио студенткињу Епстину: "Згодна мала плавуша"

12.02.2026
Универзитет Јејл саопштио је да истакнути професор рачунарских наука неће предавати док је у току интерна истрага о његовом понашању, након што су недавно објављени документи открили да је послао имејл Џефрију Епштајну у којем је препоручио студенткињу за посао, описујући је као „згодну малу плавушу“.
Професор Дејвид Гелернтер није показао кајање због својих поступака, јавља АП њуз .
Преписка између Гелернтера и покојног финансијера и осуђеног педофила објављена је крајем јануара као дио велике количине докумената везаних за Епштајна које је објавило Министарство правде САД. Документи показују да су Гелернтер и Епштајн комуницирали о разним темама, укључујући бизнис и уметност.
У имејлу послатом Епштајну у октобру 2011. године, неколико година након што се Епштајн изјаснио кривим за подвођење малољетника, Гелернтер је написао да је за тај посао имао на уму „уредницу“. Жена је била студенткиња завршне године на Јејлу, коју је описао као „веома ситну, лијепу плавушу“.
Гелернтер је бранио ту поруку у имејлу који је прошле недјеље послао Џефрију Броку, декану за инжењерство и примјењене науке на Јејлу. Према локалним новинама „Јејл Дејли Њуз“, професор је прослиједио тај имејл редакцији.
Изјавио је да је Епштајн био „опседнут дјевојкама“, као „сваки други милијардер на Менхетну. Заправо, као и сваки други хетеросексуални мушкарац“, и да је имао на уму „навике потенцијалног шефа“.
„Све док не бих рекао ништа што би је осрамотило на било који замислив начин, рекао бих му мање-више оно што је желио да чује“, написао је Гелернтер Дину Броку. „Била је паметна, шармантна и лијепа. Да ли је требало да ускратим ту информацију? Никада!“ Додао је: „Тако ми је драго што сам написао ту поруку.“
Студенти на Гелернтеровом часу рачунарства обавештени су да он неће предавати у уторак. „Универзитет не одобрава поступке професора нити начин на који је описао своје препоруке студентима“, наводи се у саопштењу Јејла. „Понашање професора је под истрагом. Док се истрага не заврши, професор неће предавати.“
Гелернтер (70) није одговорио на захтијеве за коментар. Тако се придружио бројним личностима у САД и Европи, укључујући истакнуте политичаре, који су се нашли у жижи јавности због својих веза са Епштајном.
Крис Азијабор, двадесетједногодишња студенткиња, рекла је да су студенти у његовом разреду били запањени његовом везом са Епштајном и садржајем имејлова. „Мислим да је дефинитивно постојао почетни шок, јер звучи смијешно да је један од ваших професора, неко ко вас предаје, буквално у овим Епштајновим досијеима“, рекла је. „Али оно што ме је највише изненадило је како је покушао да брани своје претходне ријечи и поступке.“
У поруци студентима у уторак, Гелернтер је поново бранио своје имејлове упућене Епштајну, рекавши да су они разлог за његову суспензију. У поруци, коју је добила агенција Асошијејтед прес, Гелернтер је рекао да је препоручио студенткињу за љетњи посао у Епштајновој приватној банци и да је она жељела препоруку. Он тврди да ни он ни студенткиња у то вријеме нису знали да је Епштајн осуђени сексуални преступник, иако је осуђен 2008. године.
„Главни доказ универзитета је лични, приватни имејл, ископан из Епштајнове гомиле докумената“, написао је Гелернтер. „Ако би вам неко дао гомилу туђе приватне преписке, да ли бисте се упустили у то и прочитали је? Наравно да не. Господа и даме не читају туђу пошту. Основна пристојност.“
Гелернтер је на Јејлу од 1982. године и познат је по свом раду у области паралелног рачунарства. Његова књига „Mirror Worlds“ из 1991. године предвидела је појаву World Wide Web-а. У јуну 1993. године тешко је повријеђен када је отворио пакет бомбу у својој канцеларији на Јејлу који је послао Теодор Качински, познат као „Унабомбер“.
Епштајн је, како се сјећамо, извршио самоубиство у затворској ћелији 2019. године док је чекао суђење у Њујорку по федералним оптужбама за сексуално злостављање дванаест дјевојчица.
