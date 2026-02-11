Logo
Епстајн се распитивао за сестре Хадид, хтио састанак са њима

Индекс

11.02.2026

13:21

Џефри Епстајн
Фото: Министарство правде САД

Имена манекенки Џиџи и Беле Хадид помињу се у недавно објављеним документима о Џефрију Епстајну, које је објавило Министарство правде САД. Ријеч је о имејлу из 2015. године, а важно је нагласити да нема доказа да је било која од сестара икада срела Епстајна, разговарала са њим или да је он покушао да им приђе.

Садржај поруке из 2015. године.

Имена сестара Хадид појављују се у имејлу из децембра 2015. године, за који се вјерује да га је написао Епстајн. У поруци се пита како су Џиџи и Бела тако брзо постале познате у својим манекенским каријерама и траже се информације о њима.

Пошиљалац, за кога се вјерује да је Епстајн, назива сестре Хадид „свјежим лицима“, пита о њиховој породичној позадини и пита да ли може тајно да се састане са њима. У документима нема одговора на ту поруку, нити назнака да је било даљих упита у вези са сестрама Хадид.

Каријере сестара у то вријеме

У вријеме слања имејла, Џиџи Хадид је имала 20 година и већ је потписала уговор са IMG Models и радила на великим модним кампањама. Њена сестра Бела је имала 19 година и такође је градила каријеру у истој агенцији.

Џефри Епстајн

Свијет

Савјет Европе укинуо имунитет Јагланду због афере Епстин

Сестре потичу из познате породице у Лос Анђелесу. Њихов отац је Мохамед Хадид, предузетник у области луксузних некретнина, а мајка је Јоланда Хадид, бивша манекенка и телевизијска личност.

Нема доказа о вези

Документи које је објавило Министарство правде САД не пружају никакве доказе да су сестре Хадид икада биле у контакту са Епстајном, нити било шта што би указивало на то да су уопште знале за постојање имејла.

