Савјет Европе укинуо имунитет Јагланду због афере Епстин

Савјет Европе саопштио је да је пристао да укине дипломатски имунитет свом бившем генералном секретару из Норвешке Торбјерну Јагланду да би полиција могла да истражи његове везе са осуђеним америчким сексуалним преступником Џефријем Епстином.
Да би полицијска истрага могла да се обави, неопходно је да се Јагланду укинет имунитет, а норвешко Министарство спољних послова саопштило је да је затражило од 46 чланица Комитета министара Савјета Европе да то учине.
Јагланд је био генерални секретар Савјета Европе од 2009. до 2019. године.
Његов адвокат Андерс Бросвит рекао је да је одлука о укидању имунитета очекивана и да ће Јагланд сарађивати са истрагом да би се сва питања разјаснила.
Норвешка полиција покренула је истрагу против Јагланда, бившег премијера и министра спољних послова, као и некадашњег предсједника Комитета за Нобелову награду за мир, због сумње на тешку корупцију.
Одлука о истрази заснована је на информацијама откривеним у објављеним документима везаним за Епстина, који је преминуо у затвору 2019. године.
