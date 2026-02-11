Logo
Савјет Европе укинуо имунитет Јагланду због афере Епстин

Извор:

СРНА

11.02.2026

12:16

Џефри Епстајн
Фото: Таnjug/U.S. Department of Justice via AP

Савјет Европе саопштио је да је пристао да укине дипломатски имунитет свом бившем генералном секретару из Норвешке Торбјерну Јагланду да би полиција могла да истражи његове везе са осуђеним америчким сексуалним преступником Џефријем Епстином.

Да би полицијска истрага могла да се обави, неопходно је да се Јагланду укинет имунитет, а норвешко Министарство спољних послова саопштило је да је затражило од 46 чланица Комитета министара Савјета Европе да то учине.

Јагланд је био генерални секретар Савјета Европе од 2009. до 2019. године.

Његов адвокат Андерс Бросвит рекао је да је одлука о укидању имунитета очекивана и да ће Јагланд сарађивати са истрагом да би се сва питања разјаснила.

џефри епстајн епстин

Свијет

Откривено на који начин се Епстајн обогатио

Норвешка полиција покренула је истрагу против Јагланда, бившег премијера и министра спољних послова, као и некадашњег предсједника Комитета за Нобелову награду за мир, због сумње на тешку корупцију.

Одлука о истрази заснована је на информацијама откривеним у објављеним документима везаним за Епстина, који је преминуо у затвору 2019. године.

Џефри Епстајн

Џефри Епстин

Епстајнови фајлови

