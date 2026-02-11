Епстајн је жив? Саопштење о смрти написано дан раније

Извор:
11.02.2026
На друштвеним мрежама кружи тврдња да новообјављени документи показују да су америчке власти припремиле саопштење о Епстајновој смрти дан прије него што је пронађен мртав, што имплицира да је Епштајн још увијек жив.
„Доказ“ који се наводи је документ Министарства правде САД који помиње датум 9. август 2019. године, дан прије него што је Епштајн пронађен мртав у својој затворској ћелији.
ББЦ Верифи је проверио о чему се ради и закључио да је у питању погрешно тумачење интерног нацрта документа, а не било какав доказ да је Епштајнова смрт била лажирана или унапријед смишљена.
Повод за нове спекулације био је нацрт саопштења Министарства правде САД, укључен у најновију траншу декласификованих докумената о Епштајну. У документу се наводи да је Епстајн „пронађен без свијести у својој ћелији“ у затвору у Њујорку, а датум је петак, 9. август 2019. године.
На друштвеним мрежама ово је протумачено као наводни доказ да су америчке власти унапред знале за Епштајнову смрт или да он у том тренутку уопште није био у ћелији.
Међутим, према подацима BBC Verify-а, сви релевантни званични документи потврђују да је Џефри Епштајн пронађен мртав у суботу, 10. августа 2019. године. То укључује декласификовани извјештај ФБИ-ја о његовој смрти у притвору, извјештај о обдукцији, интерна затворска документа, као и званичне фотографије са мјеста догађаја.
Ниједан од ових докумената не наводи датум 9. август као дан када је Епстајн умро или је његово тијело пронађено.
Министарство правде: Ово је грешка у нацрту
Министарство правде САД потврдило је за ББЦ Верифи да је спорни датум резултат грешке у интерном нацрту документа који никада није био намењен јавном објављивању. Према њиховом објашњењу, нацрти званичне изјаве почели су да круже интерним имејловима у Канцеларији америчког тужиоца за Јужни округ Њујорка тек 10. августа 2019. године, након Епштајнове смрти.
„Иако су почетне верзије изјаве садржале претходни датум, то је била несрећна канцеларијска грешка која је касније исправљена прије него што је објављено званично саопштење“, рекло је Министарство правде за ББЦ Верифи .
Додали су да су тврдње да је изјава припремљена прије Епстајнове смрти лажне.
Дотични документ је био интерни нацрт који је остао у архиви електронских комуникација и тек касније је укључен у објављене судске документе. Управо је то омогућило да нетачан датум постане видљив јавности и послужи као окидач за нове теорије завере.
ББЦ Верифи истиче да нема доказа који указују на то да је Епстајнова смрт лажирана или да је преживио, како се тврди у виралним објавама.
Закључак ББЦ Верифи-а је јасан: погрешан датум у интерном нацрту документа је резултат канцеларијске грешке, а не доказ о прикривању или фалсификовању Епстајнове смрти. Сви релевантни и званични налази потврђују да је Џефри Епстајн умро 10. августа 2019. у затвору у Њујорку, како је тада званично објављено.
(индекс)
