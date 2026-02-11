Кључа у Тирани: Повријеђено 16 полицајаца, ухапшено 13 особа

Извор:
У протестима који су синоћ одржани у Тирани, повријеђено је најмање 16 полицајаца, а ухапшено је 13 особа.
Ови протести су били посљедњи у низу немирних антивладиних скупова које је сазвао лидер опозиције Сали Бериша.
Мете су били и парламент и сједиште владе. Неки демонстранти су бацали Молотовљеве коктеле, док је полиција користила водене топове како би растјерала гомилу.
Бериша, бивши премијер и огорчени ривал садашњег социјалистичког лидера Едија Раме, рекао је да је посланик из његове странке десног центра превезен у болницу са повредама.
Политичке тензије ескалирале су од децембра, након што је Посебно тужилаштво подигло оптужницу против Рамине замјенице Белинде Балуку због наводног мијешања у јавне тендере за велике инфраструктурне пројекте и погодовања одређеним компанијама, што Балуку негира.
Хиљаде људи на главном тргу у Тирани носиле су заставе и транспаренте те узвикивале: "Рама, иди кући, ова корумпирана влада треба поднијети оставку".
