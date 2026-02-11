Logo
Large banner

Кључа у Тирани: Повријеђено 16 полицајаца, ухапшено 13 особа

Извор:

Агенције

11.02.2026

07:28

Коментари:

0
Кључа у Тирани: Повријеђено 16 полицајаца, ухапшено 13 особа
Фото: Tanjug / AP / Hameraldi Agolli

У протестима који су синоћ одржани у Тирани, повријеђено је најмање 16 полицајаца, а ухапшено је 13 особа.

Ови протести су били посљедњи у низу немирних антивладиних скупова које је сазвао лидер опозиције Сали Бериша.

Мете су били и парламент и сједиште владе. Неки демонстранти су бацали Молотовљеве коктеле, док је полиција користила водене топове како би растјерала гомилу.

Бериша, бивши премијер и огорчени ривал садашњег социјалистичког лидера Едија Раме, рекао је да је посланик из његове странке десног центра превезен у болницу са повредама.

Политичке тензије ескалирале су од децембра, након што је Посебно тужилаштво подигло оптужницу против Рамине замјенице Белинде Балуку због наводног мијешања у јавне тендере за велике инфраструктурне пројекте и погодовања одређеним компанијама, што Балуку негира.

Хиљаде људи на главном тргу у Тирани носиле су заставе и транспаренте те узвикивале: "Рама, иди кући, ова корумпирана влада треба поднијети оставку".

Подијели:

Тагови :

Albanija

Tirana

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нетанјаху упутио јавну честитку Синиши Карану

Регион

Нетанјаху упутио јавну честитку Синиши Карану

2 ч

2
Пуцњава у школи у Канади, 10 мртвих и 25 повријеђених

Свијет

Пуцњава у школи у Канади, 10 мртвих и 25 повријеђених

2 ч

0
Важан текст Вашингтон тајмса: "Република Српска заслужује независност"

Република Српска

Важан текст Вашингтон тајмса: "Република Српска заслужује независност"

2 ч

3
Траг води на Балкан: Разбијена мрежа повезана са дрогом вриједном шест милиона евра

Свијет

Траг води на Балкан: Разбијена мрежа повезана са дрогом вриједном шест милиона евра

10 ч

0

Више из рубрике

Пуцњава у школи у Канади, 10 мртвих и 25 повријеђених

Свијет

Пуцњава у школи у Канади, 10 мртвих и 25 повријеђених

2 ч

0
Траг води на Балкан: Разбијена мрежа повезана са дрогом вриједном шест милиона евра

Свијет

Траг води на Балкан: Разбијена мрежа повезана са дрогом вриједном шест милиона евра

10 ч

0
У Данској отворена агенција која организује путовања у БиХ

Свијет

У Данској отворена агенција која организује путовања у БиХ

10 ч

0
Експлозија цјевовода: Најмање троје мртвих

Свијет

Експлозија цјевовода: Најмање троје мртвих

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

44

Шесторо мртвих, сумња се на дјеловање култа: Има и дјеце

09

39

Ухапшен Мирза Хатић

09

38

Прва свједочења након масакра у школи: Ученици клупама забарикадирали врата

09

32

Опет нездрав ваздух у Бањалуци

09

16

Клизишта у Бразилу однијела најмање шест живота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner