Маск нуди одбрану свима који разобличе Епстина

Танјуг
09.02.2026
17:46
Амерички милијардер и власник компанија "Тесла" и "Спејс икс" Илон Маск изјавио је да је спреман да плати трошкове одбране свима који "говоре истину" о осуђеном сексуалном преступнику Џефрију Епстину и због тога се суоче са тужбама.
Маскова изјава услиједила је након објављивања новог промотивног видеа у којем се појављују жртве сексуалних злочина за које је оптужен покојни финансијер Џефри Епстин, преноси Форбс.
Маск је реаговао на објаву америчког политичког коментатора Мета Волша, који је довео у питање мотиве жртава и позвао их да јавно изнесу имена наводних злостављача без страха од тужби.
"Платићу одбрану свакоме ко говори истину о овоме и због тога буде тужен", написао је Маск на друштвеној мрежи Икс, не прецизирајући на који начин би се утврђивало шта представља "истину".
Видео је објавила организација за борбу против трговине људима "Свет без експлоатације" (World Without Exploitation), поводом Супербоула, а подијелило га је више америчких конгресмена.
У снимку се наводи да око три милиона докумената повезаних са случајем Епстин још није објављено, док жртве поручују америчкој државној тужитељки Пам Бонди да је "вријеме за истину".
Америчко Министарство правде објавило је недавно нову серију докумената о Епстину, у којима се помиње и Маскова ранија комуникација са осуђеним сексуалним преступником.
Маск је претходно навео да је имао "минималан контакт" са Епстином и да је одбио позиве да посјети његово приватно острво.
Такође је истакао да је подржавао објављивање свих докумената у том случају.
