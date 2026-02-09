Рјабков: Постоји идеја о одржавању састанка Путина и Трампа

Извор:
Танјуг
09.02.2026
16:54
Замјеник руског министра спољних послова Сергеј Рјабков изјавио је данас да постоји идеја о одржавању састанка између предсједника Русије и Сједињених Америчких Држава Владимира Путина и Доналда Трампа, али да је отворено питање садржаја таквог састанка.
- Идеја о таквом контакту свакако постоји, и из праксе видимо да се контакти организују и могу се организовати у историјски кратким временским оквирима - рекао је он на маргинама састанка високих званичника БРИКС-а у Њу Делхију, преноси РИА Новости.
Рјабков је нагласио да суштински аспект таквог састанка остаје у првом плану за Русију.
- Прије него што схватимо сврху састанка, како и шта да препоручимо нашем лидеру у том погледу, нисмо спремни да разговарамо о било каквим параметрима, било каквом временском оквиру, а посебно не о било којој локацији - додао је Рјабков.
Он је истакао да за Русију у први план долази садржај потенцијалног састанка, односно питања о којима би се разговарало и конкретни резултати који би из таквог сусрета могли да произађу.
