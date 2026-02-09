Logo
Орбан: Напустили смо ЕПП због наметања имиграционе политике

Извор:

СРНА

09.02.2026

15:43

Коментари:

0
Орбан: Напустили смо ЕПП због наметања имиграционе политике
Фото: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Мађарска је напустила Европску народну странку јер је та партија жељела да Будимпешти наметне бриселску имиграциону политику, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

Он је рекао да је руководство ЕПП-а, на челу са Манфредом Вебером, захтијевало од Мађарске да одустане од политике према којој не дозвољава мигрантима да уђу на њену територију и чак гради ограду и не дозвољава било коме да уђе без дозволе.

"Они су на ограду реаговали хистерично и бијесно. Морали смо да напустимо ЕПП јер смо, искрено говорећи, били уцијењени", подсјетио је Орбан.

Према његовим ријечима, из ЕПП-а су поручили Мађарској да ће ометати, подривати и кажњавати Будимпешту на сваком могућем кораку ако не одустане од политике да неће да буде држава миграната.

"Ми смо рекли: `У реду. Уживајте. Збогом.` И изашли смо из ЕПП-а", навео је Орбан.

Мађарски премијер напоменуо је да је Мађарска чекала годину или двије док снаге сличне актуелним властима у Будимпешти нису ојачале, те да је онда основана парламентарна група Патриоте, која је данас трећа највећа политичка сила у Европи и да ће ускоро бити друга, а затим и прва.

Виктор Орбан

imigracioni zakon

Мађарска

