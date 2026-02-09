Орбан: Напустили смо ЕПП због наметања имиграционе политике

Извор:
СРНА
09.02.2026
15:43
Мађарска је напустила Европску народну странку јер је та партија жељела да Будимпешти наметне бриселску имиграциону политику, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
Он је рекао да је руководство ЕПП-а, на челу са Манфредом Вебером, захтијевало од Мађарске да одустане од политике према којој не дозвољава мигрантима да уђу на њену територију и чак гради ограду и не дозвољава било коме да уђе без дозволе.
"Они су на ограду реаговали хистерично и бијесно. Морали смо да напустимо ЕПП јер смо, искрено говорећи, били уцијењени", подсјетио је Орбан.
