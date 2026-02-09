Дјечака (3) родитељи изгладњивали до смрти: Видјело му се свако ребро, а образи упали

Извор:
Курир
09.02.2026
15:14
Коментари:0
Трогодишњи Елијас је преминуо у мају 2024. године од глади и жеђи у Куфштајну у Аустрији, а његови родитељи су данас изашли пред судије и шокирали цијелу Аустрију.
Судски патолози су на почетку суђења рекли да је малишан био физички здрав, али да није имао шансе да преживи.
Савјети
У фебруару поспите овај прах око ружа и цвјетаће непрестано до јесени
- То значи да је умро од глади и жеђи. На тијелу му се могло видјети свако ребро - рекао је један патолог на суду.
Елке Доберенц, други патолог, је истакла да он уопште није изгледао као трогодишњи дјечак.
- Образи су му упали, кожа наборана, врат је био танак, а кључне кости избачене. Руке и ноге су му биле веома уске и танке - рекла је она у потресном свједочењу.
Детаљ који је узнемирио све у судници је и чињеница да је био веома длакав, са мноштвом малих танких длака по цијелом тијелу.
- Његово тело је "производило" крзно да би се заштитило од хладноће. Унутрашњи органи су такође били потпуно неразвијени - рекла је Доберенцова.
Друштво
Какво нас вријеме очекује сутра?
Други патолог је истакао да су му цријева била потпуно празна.
- Нису пронађени знаци насиља. Његова смрт је била резултат намјерног ускраћивања хране и течности - истакли су у судници.
Тужилац је објаснио да су се његови родитељи повукли у свијет фантазије, и да су смрт свог дјетета оправдавали тиме да је у његовом тијелу демон по имену "Доротеа".
Они су сматрали да што је Елијасу боље, то је демон постајао јачи, и зато су га изгладњивали.
Вјештаци су такође извјестили да је пронађено девет везица за каблове.
- На њима су пронађени различити трагови, и од Елијаса и од родитеља, при чему је највише ДНК трагова оставила жртва - рекли су вјештаци.
Свијет
Колику пензију ћете добити ако сте у Њемачкој радили 5 година
Оба родитеља су признала злочин.
Отац се кратко извинио за своје поступке, док је мајка остала нијема.
- Нема објашњења за оно што сам урадио. Признајем грешку за своје неопростиво понашање, и заиста сваког дана жалим због својих поступака - рекао је двадесетседмогодишњак пред судом.
Рекао је и да му је било жао што су његова друга дјеца свједочила патњи и умирању свог брата.
Кључно питање на суђењу је питање кривичне одговорности.
Република Српска
Нетанјаху честитао Карану
Тужитељка је појаснила да је психијатар кога је именовао суд закључио да су оба оптужена урачунљива.
- Они су били способни да схвате грешке својих поступака. Могли су то контролисати у било ком тренутку - каже она.
Овим ријечима је изнета завршна ријеч тужилаштва, и суђење се наставља. Уколико буду осуђени, родитељи се суочавају са доживотном робијом.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму