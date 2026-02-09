Какво нас вријеме очекује сутра?

Извор:
АТВ
09.02.2026
15:04
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити претежно облачно и мало свјежије вријеме са слабом кишом, на вишим планинама сусњежицом или снијегом.
Локално око ријека и по котлинама јутро ће бити магловито, а у току дана са краћим сунчаним интервалима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар током већег дијела дана биће слаб, на сјевероистоку слаб до умјерен, источних смјерова или промјенљив, а увече скреће на јужне смјерове и јача, па ће од југозапада ка истоку бити појачаних удара југа.
Минимална температура ваздуха од два до седам, у високој Херцеговини од минус један степен, а максимална од пет до 10, на југу до 12, у високој Херцеговини од два степена Целзијусова.
У Републици Српској и ФБиХ преовладавало претежно облачно вријеме, само понегдје је регистрована и слаба киша, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница минус два, Калиновик три, Хан Пијесак, Мраковица и Чемерно четири, Бихаћ и Соколац седам, Нови Град и Мркоњић Град осам, Бањалука, Приједор, Сарајево и Сребреница девет, Зворник, Добој, Бијељина, Тузла и Фоча 10, Требиње и Дрвар 11, Зеница 12 и Мостар 13 степени Целзијусових.
