Вријеме у Српској: Облачно са кишом, могућ и снијег

09.02.2026
07:48
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити промјенљиво до потпуно облачно вријеме повремено са кишом, у вишим предјелима са сусњежицом или мало снијега.
Максимална температура ваздуха од седам до 13, у вишим предјелима од четири степена Целзијусова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар слаб до умјерен, увече у Семберији појачан, источних смјерова.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава претежно облачно вријеме, само је понегдје регистрована и слаба киша.
Температура ваздуха у 7.00 часова: Бјелашница минус два, Чемерно нула степени, Хан Пијесак један, Гацко и Иван седло три, Мраковица, Сребреница и Ливно четири, Билећа, Мркоњић Град, Дрвар и Сарајево пет, Бијељина, Рудо, Вишеград, Јајце, Зеница и Градачац шест, Бањалука, Приједор, Фоча, Нови Град, Бихаћ, Тузла и Сански Мост седам, а Требиње и Мостар осам степени Целзијусових.
