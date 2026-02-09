Logo
Large banner

Вријеме у Српској: Облачно са кишом, могућ и снијег

09.02.2026

07:48

Коментари:

0
Вријеме у Српској: Облачно са кишом, могућ и снијег

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити промјенљиво до потпуно облачно вријеме повремено са кишом, у вишим предјелима са сусњежицом или мало снијега.

Максимална температура ваздуха од седам до 13, у вишим предјелима од четири степена Целзијусова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар слаб до умјерен, увече у Семберији појачан, источних смјерова.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос преовладава претежно облачно вријеме, само је понегдје регистрована и слаба киша.

Температура ваздуха у 7.00 часова: Бјелашница минус два, Чемерно нула степени, Хан Пијесак један, Гацко и Иван седло три, Мраковица, Сребреница и Ливно четири, Билећа, Мркоњић Град, Дрвар и Сарајево пет, Бијељина, Рудо, Вишеград, Јајце, Зеница и Градачац шест, Бањалука, Приједор, Фоча, Нови Град, Бихаћ, Тузла и Сански Мост седам, а Требиње и Мостар осам степени Целзијусових.

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Детаљи кобне несреће у Бањалуци: Суд одбио споразум о признању кривице, породица тражи 80.000 КМ

Хроника

Детаљи кобне несреће у Бањалуци: Суд одбио споразум о признању кривице, породица тражи 80.000 КМ

5 ч

0
Он је заувек напустио Елиту! Наређено му да ХИТНО напусти имање, Луна Ђогани апеловала да не гласају за њега

Сцена

Он је заувек напустио Елиту! Наређено му да ХИТНО напусти имање, Луна Ђогани апеловала да не гласају за њега

5 ч

0
Сијетл освојио супербоул

Остали спортови

Човјек који је виђао духове сада је шампион свијета

5 ч

0
Пазите шта једете: Бивши министар упозорио на ''лошу'' сланину

Србија

Пазите шта једете: Бивши министар упозорио на ''лошу'' сланину

13 ч

0

Више из рубрике

Данас празник Светог Јована Златоустог, ево шта би требало урадити

Друштво

Данас празник Светог Јована Златоустог, ево шта би требало урадити

5 ч

0
Бијели

Друштво

Нестао пас код Бањалуке - власници моле за помоћ

17 ч

0
Милорад Додик

Друштво

Шири се снимак: Додик запјевао на породичној прослави Ћорића

19 ч

0
''Политичари се награђују'': Могуће казне за будуће пензионере

Друштво

''Политичари се награђују'': Могуће казне за будуће пензионере

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

40

Серена Вилијамс на стубу срама: "Увијек се сјетим Ђоковића"

12

38

Све више доказа да ХПВ утиче и на мушко репродуктивно здравље

12

37

Захарова: Запад неће да открије право лице кијевског фашизма

12

18

Талас екстремне хладноће захватио Европу

12

07

Зашто на гробу Небојше Глоговца није смио да стоји крст?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner