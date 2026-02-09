Logo
Large banner

Човјек који је виђао духове сада је шампион свијета

Извор:

Б92

09.02.2026

07:09

Коментари:

0
Сијетл освојио супербоул
Фото: Tanjug/AP/Charlie Riedel

Сијетл Сихокси су нови шампиони НФЛ-а, пошто су у Супербоулу 60 у Санта Клари савладали Њу Ингланд Патриоте резултатом 29:13 (3:0, 6:0, 3:0, 17:13).

На "Леви" стадиону смо гледали апсолутну доминацију Сијетла, прије свега његове одбране, али и тркача Кенета Вокера и квотербека Сема Дарнолда.

Био је 21. октобар 2019. године када је Њу Ингланд декласирао Њујорк Џетсе са 33:0, а "заслужан" за ту нулу био је управо Сем Дарнолд.

Тада млади квотербек Џетса је послије меча изашао и цијелом свијету признао да је дословно "видио духове" пред собом и да га је дефанзивна линија Њу Ингланда декласирала и психички и физички.

Е сад, замислите да човјек који јавно изађе и постане предмет подсмјеха цијеле Америке због таквих ријечи, само шест година касније суверено долази до Супербоула и осваја га са самопоуздањем које пробија плафон.

Да, управо то је прича Сема Дарнолда која заслужује да "Нетфликс" умијеша своје прсте и сними бајку за каквом, генерално, жуде Холивуд и америчка јавност.

На овом сусрету је играо "као матор", бацио 194 јарди, али је Сијетл постала прва екипа у историји Супербоула која је завршила меч без иједне изгубљене лопте.

Комплетирао је Дарнолд "само" један тачдаун за Барнера, али и довео екипу пет пута у црвену зону и омогућио улазак у историју кикеру Џејсону Мајерсу.

superbol sijetl

Остали спортови

Сијетл прегазио Њу Ингланд у Супербоулу

Иако без егзекуције, феноменално је свој посао одрадио тркач Кенет Вокер, који је пробијао као шило одбрану Патриота, али Сијетл има јунака ове титуле колико вам душа иште.

Поред поменутог кикера са 5/5 филд голова, те одбраном која је до последње четвртине држала ривала на нула поена, спектакуларан меч је одиграо и пантер Диксон, који је чак три пута лопту преко цијелог терена убацивао, пазите сад, унутар пет јарди, а једном чак на једном јарду од противничке енд зоне.

Са друге стране, онај који се ове вечери нагледао духова јесте Дрејк Меј, квотербек Патриота кога је потпуно "појео" притисак овако велике утакмице, иако је прије почетка меча рекао да је дошао само да се забави и игра фудбал.

Нема играња фудбала у Супербоулу, посебно не против страховите одбране Сихокса, који су дословно прегазили Меја, како физички, тако и ментално, јер ће ове "духове" још дуго, дуго памтити.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Супербоул 60

Њу Ингланд Петриотс

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пазите шта једете: Бивши министар упозорио на ''лошу'' сланину

Србија

Пазите шта једете: Бивши министар упозорио на ''лошу'' сланину

13 ч

0
ЦИК БиХ објавио резултате избора: Ево колико су гласова освојили Каран и Блануша

Република Српска

ЦИК БиХ објавио резултате избора: Ево колико су гласова освојили Каран и Блануша

14 ч

0
Игор Додик: Умјесто да се запита зашто им народ не вјерује, врх СДС-а одлучио да нападне вољу бирача

Република Српска

Игор Додик: Умјесто да се запита зашто им народ не вјерује, врх СДС-а одлучио да нападне вољу бирача

14 ч

0
Вучић честитао Карану побједу: Србија ће увијек бити уз Српску

Република Српска

Вучић честитао Карану побједу: Србија ће увијек бити уз Српску

14 ч

0

Више из рубрике

Сијетл прегазио Њу Ингланд у Супербоулу

Остали спортови

Сијетл прегазио Њу Ингланд у Супербоулу

5 ч

0
Бањалука "Винтер турнир"

Остали спортови

Инкер Запрешић најуспјешнија екипа турнира "Винтер куп"

14 ч

0
Линдзи Вон оперисана!

Остали спортови

Линдзи Вон оперисана!

16 ч

0
spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Остали спортови

Линдзи Вон опет у врху трендинга: Експлицитни садржај ''незаобилазан'' у биографији

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

40

Серена Вилијамс на стубу срама: "Увијек се сјетим Ђоковића"

12

38

Све више доказа да ХПВ утиче и на мушко репродуктивно здравље

12

37

Захарова: Запад неће да открије право лице кијевског фашизма

12

18

Талас екстремне хладноће захватио Европу

12

07

Зашто на гробу Небојше Глоговца није смио да стоји крст?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner