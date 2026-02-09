Човјек који је виђао духове сада је шампион свијета

Извор:
Сијетл Сихокси су нови шампиони НФЛ-а, пошто су у Супербоулу 60 у Санта Клари савладали Њу Ингланд Патриоте резултатом 29:13 (3:0, 6:0, 3:0, 17:13).
На "Леви" стадиону смо гледали апсолутну доминацију Сијетла, прије свега његове одбране, али и тркача Кенета Вокера и квотербека Сема Дарнолда.
Био је 21. октобар 2019. године када је Њу Ингланд декласирао Њујорк Џетсе са 33:0, а "заслужан" за ту нулу био је управо Сем Дарнолд.
Тада млади квотербек Џетса је послије меча изашао и цијелом свијету признао да је дословно "видио духове" пред собом и да га је дефанзивна линија Њу Ингланда декласирала и психички и физички.
Е сад, замислите да човјек који јавно изађе и постане предмет подсмјеха цијеле Америке због таквих ријечи, само шест година касније суверено долази до Супербоула и осваја га са самопоуздањем које пробија плафон.
Да, управо то је прича Сема Дарнолда која заслужује да "Нетфликс" умијеша своје прсте и сними бајку за каквом, генерално, жуде Холивуд и америчка јавност.
На овом сусрету је играо "као матор", бацио 194 јарди, али је Сијетл постала прва екипа у историји Супербоула која је завршила меч без иједне изгубљене лопте.
Комплетирао је Дарнолд "само" један тачдаун за Барнера, али и довео екипу пет пута у црвену зону и омогућио улазак у историју кикеру Џејсону Мајерсу.
Иако без егзекуције, феноменално је свој посао одрадио тркач Кенет Вокер, који је пробијао као шило одбрану Патриота, али Сијетл има јунака ове титуле колико вам душа иште.
Поред поменутог кикера са 5/5 филд голова, те одбраном која је до последње четвртине држала ривала на нула поена, спектакуларан меч је одиграо и пантер Диксон, који је чак три пута лопту преко цијелог терена убацивао, пазите сад, унутар пет јарди, а једном чак на једном јарду од противничке енд зоне.
Са друге стране, онај који се ове вечери нагледао духова јесте Дрејк Меј, квотербек Патриота кога је потпуно "појео" притисак овако велике утакмице, иако је прије почетка меча рекао да је дошао само да се забави и игра фудбал.
Нема играња фудбала у Супербоулу, посебно не против страховите одбране Сихокса, који су дословно прегазили Меја, како физички, тако и ментално, јер ће ове "духове" још дуго, дуго памтити.
