Logo
Large banner

Савјет министара о усвајању Програма реформи

09.02.2026

08:19

Коментари:

0
Савјет министара о усвајању Програма реформи

Приједлог одлуке о усвајању Програма реформи БиХ, који је доставила Комисија БиХ за сарадњу са НАТО-ом, једна је од тачака дневног реда данашње сједнице Савјета министара.

Размотриће се и приједлог одлуке о оснивању комисије за границу БиХ, као и приједлог одлуке о именовању чланова Савјета за метрологију БиХ.

Подијели:

Таг:

Савјет министара БиХ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Отац убио кћерку у Аустрији, тијела седмицама лежала неоткривена

Свијет

Отац убио кћерку у Аустрији, тијела седмицама лежала неоткривена

4 ч

0
Ђоковић гледао "бога" па се хватао за главу

Остали спортови

Ђоковић гледао "бога" па се хватао за главу

4 ч

0
Роџер Федерер уживо гледао Супербоул, ево с ким се појавио на стадиону

Тенис

Роџер Федерер уживо гледао Супербоул, ево с ким се појавио на стадиону

4 ч

0
Bad Bunny superbowl nastup

Сцена

Бед Бани наступ на Супербоулу: Наступ укључивао право вјенчање, Трамп критиковао

4 ч

0

Више из рубрике

Цвијановић о Конаковићу: Нервозан је, најсмијешније је кад прича о "својим" лобистима

БиХ

Цвијановић о Конаковићу: Нервозан је, најсмијешније је кад прича о "својим" лобистима

1 д

0
граница

БиХ

Квоте, царина и ,,CBAM'' - челик из БиХ први на удару нових правила

1 д

0
Циљно опструисање поступка против Дудаковића

БиХ

Циљно опструисање поступка против Дудаковића

2 д

0
Копао темељ, ископао кости: Мјештани тврде да је парцела уклета

БиХ

Копао темељ, ископао кости: Мјештани тврде да је парцела уклета

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

40

Серена Вилијамс на стубу срама: "Увијек се сјетим Ђоковића"

12

38

Све више доказа да ХПВ утиче и на мушко репродуктивно здравље

12

37

Захарова: Запад неће да открије право лице кијевског фашизма

12

18

Талас екстремне хладноће захватио Европу

12

07

Зашто на гробу Небојше Глоговца није смио да стоји крст?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner