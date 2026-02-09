Савјет министара о усвајању Програма реформи

09.02.2026
Приједлог одлуке о усвајању Програма реформи БиХ, који је доставила Комисија БиХ за сарадњу са НАТО-ом, једна је од тачака дневног реда данашње сједнице Савјета министара.
Размотриће се и приједлог одлуке о оснивању комисије за границу БиХ, као и приједлог одлуке о именовању чланова Савјета за метрологију БиХ.
