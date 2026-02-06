Циљно опструисање поступка против Дудаковића

Извор:
АТВ
06.02.2026
19:23
Правда је спора, а у случају Атифа Дудаковића изгледа, по свему судећи, и недостижна. Суђење које је почело у априлу 2019. године, не само да није још приведено крају него је поново упитно да ли ће и када бити настављено.
Вјештаци медицинске струке који су прегледали Атифа Дудаковића навели су да он не може адекватно комуницирати са браниоцем и креирати одбрану у стању у којем се сада налази. Суд БиХ као институција директно ради на урушавању Републике Српске, јасан је министар рада и борачко инвалидске заштите.
"Најодговорнијим у смислу командне одговорности, командних позиција на челу армије БиХ намјерно се опструисало и каснило, судски процес који се води против тих лица и против Атифа Дудаковића никад неће дочекати епилог“, рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
Ради се о циљаном опструисању поступка и покушају да се избјегне пресуда на начин "да вријеме учини своје", закључио је Предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске.
"Да онај ко је осуђен практично и не доживи да му буде изречена правоснажна пресуда, а то је са аспекта укупне бошњачке политике везано за приступ према ратним злочинима и покушају да се сви муслимански злочинци на неки начин екскопирају, а из реда српског народа буду оптужени. Није реално очекивати да ће се значајно нешто промјенити јер ће сасвим сигурно одбрана користити све могућности и оне које су стварне и оне које нису. Суд има на располагању да тражи додатна вјештачења, стрична вјештачења, надвјештачења, али то све заједно доводи до одуговлачења поступка", рекао је Слободан Жупљанин, предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске.
Одуговлачење суђења ратном команданту Петог корпуса такозване Армије БиХ Атифу Дудаковићу пуно је нелогичности, што је често карактеристично за правосудне институције на нивоу БиХ, па тако и за Суд БиХ, поручио је министар правде Републике Српске.
"Видимо да су одређени поступци када је у питању српски народ морају да иду експресно и рјешавају се врло брзо, само да би елиминисали одређене личности из политичког и јавног живота, а када су у питању лица из Федерације БиХ да поступци трају по неколико година или можда 10 и више година", рекао је Горан Селак, министар правде Републике Српске.
За породице српских жртава свако ново одгађање значи нову неправду. Док вријеме пролази, свједоци старе, сјећања блиједе, а неки од оштећених не дочекају ни почетак, а камоли крај суђења.
