Политичко Сарајево "погубљено" од дипломатске офанзиве из Српске: "Овај је ранг Раме Исака"

Извор:

АТВ

06.02.2026

15:05

Политичко Сарајево "погубљено" од дипломатске офанзиве из Српске: "Овај је ранг Раме Исака"

Политичко Сарајево још се није "снашло" од дипломатске офанзиве из Републике Српске. У само неколико дана, руководство Српске имало је састанке на неким од најзначајнијих мјеста свијета.

И тако, док су федерални медији "кукали" о посјети Израелу и Мађарској, нису се ни стигли припремили за нови "вал".

Милорад Додик, човјек са којим се "и буде и лијежу", прошетао је Вашингтоном. Истим оном Вашингтоном, који је, предвођен администрацијом Демократске странке, добром дијелу бошњачке политичке елите испуњавао све жеље. Једна је и била "црна листа" и санкције за Додика, руководство Српске и бројне привреднике.

И тако дође дан, Додик, не само да је "прошетао" Вашингтоном, него се састао са неким од најзначајнијих људи администрације предсједника Доналда Трампа.

А онда се "указао" Денис Бећировић. Да објасни народу како је он имао "јачих састанака него Додик".

"Пуно јачу посјету сам ја имао крајем децембра прошле године када сам се састао с једном од првих сарадника државног секретара Марка Рубија", рече члан Предсједништва БиХ.

Без да се улази у утицај и снагу сарадника државног секретара, министар обране или економије свакако је виши у рангу.

Ако Бећировић није видио или прочитао на федералним медијима, Додик и делегација Српске се данас састала са Питом Хегсетом, министром одбране (рата) САД-а. Истим Хегсетом кога је Трамп међу првим споменуо у свом говору на Молитвеном доручку. Чак му се и захвалио за све што је урадио.

Треба на то додати и разговор са предсједавајућим Представничког дома америчког Конгреса, Републиканцем Мајком Џонсоном. Ако Бећировић није слушао Трампов говор, и тај исти Џонсон је био предмет похвале од стране предсједника САД-а.

Поред разговора и састанака са бројним конгресменима, треба истаћи састанак, и то не први, Жељке Цвијановић и Хавара Латника, секретара (министра) за економију у администрацији предсједника САД Доналда Трампа.

О "јачини" састанака Бећировића и његовом наступу, можда најбоље говоре коментари на друштвеним мрежама. Један се посебно издваја: "Е овај је у рангу Раме Исака..."

Милорад Додик

Денис Бећировић

Рамо Исак

