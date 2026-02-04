Зељковић у Вашингтону са Холмсом и Волсом

04.02.2026
19:18
Предсједник Фудбалског савеза БиХ Вицо Зељковић разговарао је у Вашингтону са Стеном Холмсом и Билом Волсом.
"Велика част и привилегија бити данас у Вашингтону и сусрести се с изузетно утицајним људима. Хвала Стену Холмсу и Билу Волсу на пријатељском и инспиративном разговору", написао је Зељковић.
Стен Холмс је предсједник и извршни директор Фондације Core Fellowship. Повезан је са групама за молитвени доручак Сената и Представничког дома САД од 1981. године. Путовао је у преко 60 земаља са или у име чланова Конгреса који се недељно састају у групама за молитвени доручак, одржавајући односе у преко 100 земаља.
