Комшић: Комплетну игру је водио Марфи, Шмит је само извршилац

04.02.2026

15:18

Коментари:

0
Предсједник Демократске фронте Жељко Комшић обратио се медијима на данашњој прес-конференцији у Сарајеву након одлуке Суда за људска права у Стразбуру, којом су прихваћене двије апелације Златана Бегића.

На почетку је казао како је Суду у Стразбуру послата још једна апелација, и то у име странке, али је она одбијена.

„Проучићемо је, па ћемо видјети да ли ћемо ићи даље. Ја је још нисам прочитао“, казао је.

Додао је како не би волио да се све ово схвати као нека врста кукања на неправду за коју мисли да грађани ове земље трпе годинама и да ће је трпјети и даље у овој структури.

„Нема никаквог кукања ни прављења жртве, ово је само још једна побједа у борби за идеју грађанске БиХ“, рекао је.

Ипак, додаје да није претјерани оптимиста.

„Нисмо претјерани ни оптимисти да ће ово сад сванути и да ће ово бити проведено тек тако. Раније одлуке овог суда нам говоре да се то не дешава. Ово је прије свега показатељ оправданости нашег отпора свему што је радио Шмит. Ово је заправо показатељ да је Шмит направио страшну грешку. Оно што је у том тренутку било разочаравајуће јесте свјесно пристајање Тројке да учествује у томе. Ја разумијем шта је власт и шта је политичка борба, али мислим да некад не треба ићи преко принципа које барем јавно заговарате“, рекао је.

Како каже, ово је политичка порука да је Шмит свјесно ишао у ову варијанту и Суд у Стразбуру је то потврдио.

„Ово је једна порука и онима који су пристали да учествују у таквој игри. Тадашњи амерички амбасадор Марфи је водио цијелу ту игру, а Шмит је био само извршилац, то сви знамо“, рекао је.

Жељко Комшић

Кристијан Шмит

Мајкл Марфи

