Цвијановић са Делани о економској сарадњи и актуелним политичким темама у БиХ и регији

03.02.2026

21:26

Фото: Printscreen/X

Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић састала се у Вашингтону са чланицом Представничког дома америчког Конгреса из Демократске странке Ејприл Лин Меклејн Делани.

- Веома добар и продуктиван разговор са чланицом Представничког дома америчког Конгреса из Демократске странке Ејприл Лин Меклејн Делани о унапређењу економске сарадње и актуелним политичким темама у БиХ и регији - навела је Цвијановић на Иксу.

Жељка Цвијановић

