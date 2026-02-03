Цвијановић са Делани о економској сарадњи и актуелним политичким темама у БиХ и регији

03.02.2026
21:26
Коментари:0
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић састала се у Вашингтону са чланицом Представничког дома америчког Конгреса из Демократске странке Ејприл Лин Меклејн Делани.
- Веома добар и продуктиван разговор са чланицом Представничког дома америчког Конгреса из Демократске странке Ејприл Лин Меклејн Делани о унапређењу економске сарадње и актуелним политичким темама у БиХ и регији - навела је Цвијановић на Иксу.
Веома добар и продуктиван разговор са чланицом Представничког дома америчког Конгреса из Демократске странке @RepAprilDelaney о унапређењу економске сарадње и актуелним политичким темама у БиХ и регији. pic.twitter.com/XoNc5eH3lz— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) February 3, 2026
