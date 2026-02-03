Федерални медиј: Цвијановић демолирала Бећировића и Конаковића

Извор:
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се јуче у Вашингтону са Хавардом Латником, америчким министром економије и једним од најважнијих људи у администрацији Доналда Трампа.
Иако бројни медији у ФБиХ покушавају да умање значај овог сусрета, али и цијеле посјете Цвијановићеве Америци, један се истакао да је српски члан Предсједништва овом посјетом разбила илузију да је Српска изолована.
"Какво год мишљење имали о Цвијановићевој, а много је разлога да немамо позитивно, мора јој се признати да је остварила значајан дипломатски успјех. Бар ако се водимо бх. мјерилима. Ово је можда и круна њене каријере, јер је састанак дошао у кључном тренутку и разбио илузију да су СНСД и власт у Републици Српској међународно изоловани", пише портал "Одговор.ба".
Иако се осјећа доза нервоза у тексту због успјеха званичника Српске, портал даље наводи да је Цвијановићева својим дипломатским наступима на међународном нивоу потпуно поразила Дениса Бећировића и Елмедина Конаковића.
"Састанак са америчким министром трговине за лидере јачих европских земаља не би био огроман догађај. Али да за наше лидере јесте илуструје најбоље колико се Денис Бећировић, колега Цвијановићеве у Предсједништву, хвалио тиме што је боравио у згради Стејт Департмента и сусрео се са четвртом по реду особом у хијерархији те институције, госпођом Алисон Хукер, државним подсекретаром за политичка питања. Бећировић је, подсјетимо, истицао да је његов сусрет с Хукер 'један од најважнијих састанака у задње двије деценије неког бх. званичника'. Његов шеф кабинета Алија Кожљак је, у бизарном иступу, истицао чињеницу да је Бећировић примљен на 4. спрату зграде Стејт Департмента! Гдје би Бећировићеву био крај да се, умјесто са подсекретаром, састао у Вашингтону са секретаром, односно министром, као Цвијановићева", пита портал јасно алудирајући на Бећировићеве иступе у којима неријетко претјерано наглашава (не)битност његових састанака.
Портал потом јасно указује и на "важност" министра спољних послова БиХ Елмедина Конаковића.
"Утјеха просјечних је да увијек има неко гори. За разлику од Бећировића, министар спољних послова Елмедин Конаковић није се у Вашингтону састао ни са државном подсекретаром, већ само са представницима Савјета за националну безбједност, савјетодавног тијела америчке владе, те неколицином конгресмена. Дакле, ни с ким од доносилаца одлука у америчкој извршној власти. Експерти већ дуже вријеме указују на то да је Конаковић оптерећен позицијом предсједника странке НиП, те да заправо и нема довољно времена и пажње за међународне послове", пише портал.
У чланку је свакако незаобилазна била и муљажа амбасадора БиХ у Вашингтону Свена Алкалаја, који је дословно "слагао" да ће имати званични састанак са државним секретаром Марком Рубиом.
"Најлошији рејтинг има амбасадор БиХ у Вашингтону Свен Алкалај, који је, подсјетимо, недуго по именовању Марка Рубија за државном секретара најавио састанак с њим, али тај састанак се, бар у најављеном формату, никада није догодио. Алкалај је касније изјавио да се сусрео с Рубиом, али с обзиром да није објавио фотографију и саопштење вјероватно се ради о успутном сусрету", наставља портал "Одговор.ба".
Медиј даље наглашава да је потпуно јасно да Цвијановићева има пуно отворенија врата у Вашингтону него званичници Тројке, те да је прича федералних политичара о "руским везама" и "антизападним дјеловањем Српске" сада потпуно огољена.
"У том смислу, Цвијановић није 'демолирала' Бећировића и Конаковића аргументима, већ их је демолирала реалношћу. Фотографијом, функцијом саговорника и чињеницом да је у Вашингтону дочекана као релевантан актер, док су они сведени на протоколарне посјете и састанке без политичке тежине. Оно што додатно боли Тројку јесте да се овај пораз не може објаснити ни Додиковим 'руским везама', ни 'антизападним дјеловањем Републике Српске'. Напротив, управо је Додиков канал данас оперативан, док је њихов пресахнуо", наглашава федерални медиј.
