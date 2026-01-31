Цвијановић: Црнадак - бујица бесмислености као и увијек

Извор:
31.01.2026
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић реаговала је на изјаву посланика ПДП-а Игора Црнатка, оцијенивши његове наводе као бујицу бесмислица, као и увијек.
Цвијановић је на друштвеним мрежама објавила дио Црнаткове изјаве, у којој он тврди да, "према његовим информацијама из Вашингтона", њени сарадници ужурбано траже састанке, у администрацији и код разних невладиних организација, с планом да се искористи њен висок положај члана Предсједништва БиХ, како би се уговорили састанци, на које би онда, како Црнадак истиче, Цвијановић на њих повела "свог страначког шефа".
Игор Црнадак - бујица бесмислица, као и увијек. pic.twitter.com/R4ey94zP4X— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) January 31, 2026
