Цвијановић: Црнадак - бујица бесмислености као и увијек

АТВ

31.01.2026

11:57

Цвијановић: Црнадак - бујица бесмислености као и увијек
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић реаговала је на изјаву посланика ПДП-а Игора Црнатка, оцијенивши његове наводе као бујицу бесмислица, као и увијек.

Цвијановић је на друштвеним мрежама објавила дио Црнаткове изјаве, у којој он тврди да, "према његовим информацијама из Вашингтона", њени сарадници ужурбано траже састанке, у администрацији и код разних невладиних организација, с планом да се искористи њен висок положај члана Предсједништва БиХ, како би се уговорили састанци, на које би онда, како Црнадак истиче, Цвијановић на њих повела "свог страначког шефа".

Жељка Цвијановић

