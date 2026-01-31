Logo
Објављени потресни снимци позива из бара који је изгорио: Људи вапе за помоћи, у позадини се разлијежу крици

Извор:

Индекс

31.01.2026

11:42

Пожар у ноћном клубу
Фото: Tanjug/AP

Француска телевизија БФМТВ објавила је потресне снимке позива упућених швајцарској хитној служби током смртоносног пожара у бару Le Constellation у Кран-Монтани.

У трагедији која се догодила на дочеку Нове године погинуло је 40 особа. Аудио снимци откривају размјере катастрофе и очај жртава заробљених у ватреној стихији, пише БФМТВ.

Готово мјесец дана након пожара, објављени снимци свједоче о хаосу који је владао те ноћи. У сат и по, централа хитне службе на броју 144 примила је укупно 171 позив. Први су забиљежени око 1 сат ујутро, а из гласова позивалаца чује се паника.

"Гори, има повријеђених"

"Молим вас, дођите, хитно је у '"Constellation'", чује се у првом позиву док се у позадини разлијежу крици.

"Молим вас, 'Le Constellation' у Кран-Монтани! Госпођо, гори, има повријеђених", завапила је друга особа у потпуном очају. "Морате послати помоћ, превише је повријеђених!", викала је у слушалицу.

Позиви су пристизали све до 3 сата ујутро. У шоку, многи су покушавали описати драму коју су проживљавали, често испрекиданим реченицама пуним ужаса.

"Једва сам извукао живу главу из 'Цонстеллатиона'. Мислим да сам изгорио. Цијели 'Цонстеллатион' је изгорио", испричао је један свједок. "Мислим да су ми пријатељи остали унутра... Пуно људи је замало погинуло, госпођо, зовите хитну."

Након масовних дојава, прве хитне службе стигле су на мјесто догађаја и суочиле се са изузетно тешком ситуацијом.

Активиран план за катастрофе

Током ноћи, позиви су централи омогућили координацију операција између спасилаца на терену и болница. Оператерка са броја 144 назвала је дежурног љекара како би га обавијестила о ситуацији.

"Зовем да вас упозорим, имали смо експлозију... Имамо четири смртно страдале особе и најмање тридесет повријеђених."

"Активирамо план за катастрофе", без оклијевања је одговорио љекар.

У међувремену, позиви свједока и жртава постајали су све интензивнији. Мало-помало, сви присутни постајали су свјесни размјера пожара и броја тешко повријеђених.

"Пошаљите хеликоптере! Хитна је већ ту, али треба их још", тражио је један свједок. "Људи умиру. Остали су без коже, без ичега."

Очај породица

Ужас тих позива мијешао се са позивима породица које су, чувши за трагедију, очајнички тражиле своје ближње.

"Био је пожар. Наша кћерка је била тамо, немамо никаквих вијести о њој", рекао је један отац.

С друге стране линије, оператерка је била немоћна. "Не могу вам рећи гдје је ваша кћерка нити да ли је била тамо", одговорила је смирено.

"О колико се људи ради?" упитао је отац. "Око стотину... Жао ми је, немам више информација за вас", одговорила је.

Истрага је усмјерена на утврђивање кривичне одговорности за смрт 40 особа. Међу четворо оптужених налазе се власник објекта, водитељ бара, електричар који је изводио радове на инсталацијама те опћински инспектор задужен за безбједносне провјере.

Терете их се за убиство из нехата и кршење безбједносних прописа, јер су прелиминарни налази показали да бар није имао исправне системе за дојаву о пожару ни проходне излазе у случају нужде.

