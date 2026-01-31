Извор:
Европске земље саме себе гурају ка пропасти забраном руског гаса, рекао је амерички економиста и директор Центра за одрживи развој на Универзитету Колумбија професор Џефри Сакс.
- Европа је дала гол аутогол, чинећи још један корак на путу самоуништења - рекао је Сакс у интервјуу за ТАСС.
Он је оцијенио да ће то довести до даљег пада европске привреде.
- Европа треба да обнови дипломатију са Русијом, врати се принципима свеобухватне безбједности и обнови економске везе - истакао је Сакс.
Савјет ЕУ раније је одобрио потпуну забрану испоруке руског течног природног гаса ЕУ од 2027. године и гаса из цјевовода од 30. септембра 2027. године.
