Logo
Large banner

Сакс: Европа на путу самоуништења

Извор:

СРНА

31.01.2026

10:53

Коментари:

0
Сакс: Европа на путу самоуништења

Европске земље саме себе гурају ка пропасти забраном руског гаса, рекао је амерички економиста и директор Центра за одрживи развој на Универзитету Колумбија професор Џефри Сакс.

- Европа је дала гол аутогол, чинећи још један корак на путу самоуништења - рекао је Сакс у интервјуу за ТАСС.

Kонтејнер

Свијет

Тијело убијене Марије пронађено у смећу: Није једина жртва, полиција затекла ужас

Он је оцијенио да ће то довести до даљег пада европске привреде.

- Европа треба да обнови дипломатију са Русијом, врати се принципима свеобухватне безбједности и обнови економске везе - истакао је Сакс.

Савјет ЕУ раније је одобрио потпуну забрану испоруке руског течног природног гаса ЕУ од 2027. године и гаса из цјевовода од 30. септембра 2027. године.

Подијели:

Тагови:

Европа

Џефри Сакс

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Графит који позива на убиство Пуповца у Загребу

Регион

Графити са позивом на убиство Пуповца и усташким симболима у Загребу

14 ч

1
Маскиран покуцао на врата, па потегао пиштољ: Полиција открила један детаљ

Хроника

Маскиран покуцао на врата, па потегао пиштољ: Полиција открила један детаљ

14 ч

0
Могуће поновно увођење рестриктивног режима гријања

Бања Лука

Могуће поновно увођење рестриктивног режима гријања

14 ч

0
Новак Ђоковић открио коме је послао поруку након јучерашње побједе

Тенис

Новак Ђоковић открио коме је послао поруку након јучерашње побједе

14 ч

0

Више из рубрике

Тијело убијене Марије пронађено у смећу: Није једина жртва, полиција затекла ужас

Свијет

Тијело убијене Марије пронађено у смећу: Није једина жртва, полиција затекла ужас

13 ч

0
Џефри Епстајн

Свијет

Објављени нови документи о Епстајну: Помиње се и Маск

14 ч

0
Путин објавио бројке које ће разљутити Запад

Свијет

Путин објавио бројке које ће разљутити Запад

14 ч

0
Орбан: Мађарска Влада неће попустити захтјевима Брисела и Кијева

Свијет

Орбан: Мађарска Влада неће попустити захтјевима Брисела и Кијева

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner