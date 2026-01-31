Logo
Large banner

Могуће поновно увођење рестриктивног режима гријања

31.01.2026

10:28

Коментари:

0
Могуће поновно увођење рестриктивног режима гријања
Фото: АТВ

Предузеће "Еко-топлана" Бањалука најавио је да би у наредном периоду опет могао да буде уведен рестриктивни режим испоруке топлотне енергије, јер Скупштина града није усвојила њихове захтјеве.

Смањење температуре у систему даљинског гријања било би у законом дозвољеним оквирима, а циљ је очување стабилности система и спречавање озбиљнијих поремећаја у испоруци гријања у наредном периоду, саопштено је из "Еко-топлана".

Наводе да је разлог за могуће смањење температуре гријања тај што на јучерашњој сједници Скупштине града нису разматране нити усвојене одлуке које су, у складу са раније постигнутим разговорима и званично упућеним захтјевима, биле неопходне за стабилизацију и несметано функционисање система даљинског гријања.

"У околностима изостанка одговора на упућени захтјев, `Еко топлане` неће имати оперативни ни финансијски простор да даље одлажу мјере које су дио унапријед дефинисаног плана стабилизације система, те ће бити приморане да приступе примјени мјера прилагођавања режима испоруке топлотне енергије у обиму који је раније најављен и у складу са важећим прописима и техничким могућностима система", наводи се у саопштењу.

Новак Ђоковић

Тенис

Новак Ђоковић открио коме је послао поруку након јучерашње побједе

Подсјећају да је недавно привремено обустављена примјена одлуке о рестриктивном режиму испоруке топлотне енергије, уз очекивање да ће се кроз институционални дијалог доћи до конкретних и одрживих рјешења.

"Еко топлане" су од Градске управе затражиле информацију о томе да ли и када ће питања која се односе на функционисање система даљинског гријања бити разматрана на сједници Скупштине града, те у којем року се може очекивати доношење одлука.

Подијели:

Тагови:

Бањалука

grijanje

Eko toplana

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новак Ђоковић открио коме је послао поруку након јучерашње побједе

Тенис

Новак Ђоковић открио коме је послао поруку након јучерашње побједе

14 ч

0
Опака болест "коси" Британце

Здравље

Опака болест "коси" Британце

14 ч

0
Падају цијене злата и сребра

Економија

Падају цијене злата и сребра

14 ч

0
камиони из србије блокирали границе

Србија

Кренули камиони преко границе - какво рјешење нуди Брисел?

14 ч

0

Више из рубрике

СНСД: Амандмани осигурали да буџет Бањалуке буде заснован на потребама грађана

Бања Лука

СНСД: Амандмани осигурали да буџет Бањалуке буде заснован на потребама грађана

1 д

0
Скупштина града, Бањалука

Бања Лука

Градска каса тешка више од 284 милиона

1 д

0
Бањалука добила буџет: Ево колико износи

Бања Лука

Бањалука добила буџет: Ево колико износи

1 д

0
Бојан Пећанац

Бања Лука

Пећанац именован за директора Центра за развој села

1 д

2

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner