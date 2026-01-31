Могуће поновно увођење рестриктивног режима гријања

31.01.2026
Предузеће "Еко-топлана" Бањалука најавио је да би у наредном периоду опет могао да буде уведен рестриктивни режим испоруке топлотне енергије, јер Скупштина града није усвојила њихове захтјеве.
Смањење температуре у систему даљинског гријања било би у законом дозвољеним оквирима, а циљ је очување стабилности система и спречавање озбиљнијих поремећаја у испоруци гријања у наредном периоду, саопштено је из "Еко-топлана".
Наводе да је разлог за могуће смањење температуре гријања тај што на јучерашњој сједници Скупштине града нису разматране нити усвојене одлуке које су, у складу са раније постигнутим разговорима и званично упућеним захтјевима, биле неопходне за стабилизацију и несметано функционисање система даљинског гријања.
"У околностима изостанка одговора на упућени захтјев, `Еко топлане` неће имати оперативни ни финансијски простор да даље одлажу мјере које су дио унапријед дефинисаног плана стабилизације система, те ће бити приморане да приступе примјени мјера прилагођавања режима испоруке топлотне енергије у обиму који је раније најављен и у складу са важећим прописима и техничким могућностима система", наводи се у саопштењу.
Подсјећају да је недавно привремено обустављена примјена одлуке о рестриктивном режиму испоруке топлотне енергије, уз очекивање да ће се кроз институционални дијалог доћи до конкретних и одрживих рјешења.
"Еко топлане" су од Градске управе затражиле информацију о томе да ли и када ће питања која се односе на функционисање система даљинског гријања бити разматрана на сједници Скупштине града, те у којем року се може очекивати доношење одлука.
