Кренули камиони преко границе - какво рјешење нуди Брисел?

Извор:
РТС
31.01.2026
10:19
Коментари:0
Превозници из региона прекинули блокаде границе. Предсједник пословног удружења Међународни транспорт Неђо Мандић рекао је да је, што се тиче бриселске стратегије, нађено добро рјешење за камионџије - визе ће бити електорнске и добијаће се брзо, а неће бити додатних административних процедура.
Мандић је рекао за РТС да су превозници задовољни понуђеним рјешењем које је представљено у оквиру визне стратегије Европске комисије.
Регион
Ужас у комшилуку: Наплаћивали сахране живима, мртве погрешно укопавали
Како је навео, предвиђено је увођење електронских виза које ће се добијати брзо, без одласка у амбасаде, што је оцијенио као једно од прихватљивих рјешења за проблеме са којима се превозници суочавају.
Према његовим ријечима, на састанку је било и одређених дилема међу превозницима, посебно у вези са прелазним периодом до пуне примјене нових рјешења, који би могао да траје и до двије године. Међутим, како је истакнуто, добијена су увјеравања да у том периоду возачи из Србије неће имати проблема приликом преласка граница, нити ће бити додатних административних процедура или евидентирања.
Свијет
Објављени нови документи о Епстајну: Помиње се и Маск
Превозници очекују да на састанку у уторак буде званично потврђен договор, као и прецизирано поступање контролних органа у прелазном периоду. Како наводе, прихватање њихових захтјева и брза реакција институција оцијењују се као позитиван помак у вишегодишњим разговорима са Европском комисијом.
Мандић је нагласио да су тиме остварени циљеви протеста и да нема разлога за наставак блокада, које су, како је рекао, могле да нанесу штету привреди.
Током блокада било је обухваћено укупно 25 прелаза, а организација је, према наводима превозника, била сложена и одвијала се у више смјена. Мандић је посебно истакао сарадњу са полицијом и царинским органима, која је допринијела да све протекне без инцидената.
Свијет
Путин објавио бројке које ће разљутити Запад
Превозници наводе и да су током блокада пропуштана возила са лијековима и другом робом од значаја за привреду, како би се избјегли већи поремећаји у производњи и снабдијевању.
Тенис
14 ч0
Наука и технологија
14 ч0
Савјети
14 ч0
Република Српска
14 ч0
Србија
16 ч0
Србија
1 д0
Србија
1 д0
Србија
1 д1
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму