Logo
Large banner

Завршено поновљено пребројавање гласова у Приштини

Извор:

Танјуг

31.01.2026

08:05

Коментари:

0
Избори на Косову
Фото: Tanjug/AP/Visar Kryeziu

Централна изборна комисија у Приштини саопштила је да је завршено поновљено пребројавање свих гласова са избора за скупштину привремених институција одржаних 28. децембра.

Поновљено бројање ЦИК је наложио након сумњи у манипулацију гласовима за кандидате за посланике.

Александра Крунић

Тенис

Александра и Ана поражене у финалу Аустралијан опена

Како је најављено, ЦИК ће данас у 10 часова одржати сједницу, на којој ће бити објављени коначни резултати избора. Поновљено пребројавање није донијело никакве промене у броју гласова за странке, али је промијењен број гласова за кандидате за посланике, преноси Коха.

Како се наводи, листа Демократске партије Косова претрпјела је највише промјена, јер су њени поједини кандидати за посланике након поновљеног бројања гласова добили по неколико хиљада гласова мање.

Мање гласова добили су и поједини кандидати за посланике Демократског савеза Косова и Самоопредјељења. Због сумње да су учествовали у фалсификовању резултата гласања, у Призрену је за 28 особа одређен притвор од 30 дана, а у Малишеву за 15 особа.

снијег америка

Свијет

Расте број жртава ледене олује: Стотине хиљада људи без струје

ЦИК је прво 13. јануара одлучио да поново буду пребројани гласови са 100 одсто бирачких мјеста у 10 општина, а да у осталих 28 општина буде поново пребројано само 10 одсто бирачких мјеста, али је, након што су у појединим општинама утврђена велика одступања у броју гласова за кандидате за посланике међу највећим странкама Албанаца, 19. јануара одлучено да поново буду пребројани гласови са свих бирачких мјеста.

Подијели:

Тагови:

Косово и Метохија

izbori

гласање

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дјевојка умрла у кади, стигао шокантан налаз вјештака

Регион

Дјевојка умрла у кади, стигао шокантан налаз вјештака

16 ч

0
Славимо Светог Атанасија Великог, ово су обичаји

Друштво

Славимо Светог Атанасија Великог, ово су обичаји

16 ч

0
Осумњичени за крађу криптовалута вриједних 65 милиона долара крије се у БиХ?

Свијет

Осумњичени за крађу криптовалута вриједних 65 милиона долара крије се у БиХ?

16 ч

0
Додик у Мађарској, данас састанак са Орбаном

Република Српска

Додик у Мађарској, данас састанак са Орбаном

16 ч

12

Више из рубрике

Сјеверна Митровица, Љепосавић и Зубин Поток изгласали излазак из "Асоцијације косовских општина"

Србија

Сјеверна Митровица, Љепосавић и Зубин Поток изгласали излазак из "Асоцијације косовских општина"

1 д

0
МУП поручио грађанима: Чувајте се, појавили се лажни политичари

Србија

МУП поручио грађанима: Чувајте се, појавили се лажни политичари

1 д

0
Хорор: Полиција затекла монструма како силује дјевојчицу

Србија

Хорор: Полиција затекла монструма како силује дјевојчицу

1 д

1
Затресла се Србија: Земљотрес се осјетио недалеко од овог града

Србија

Затресла се Србија: Земљотрес се осјетио недалеко од овог града

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner