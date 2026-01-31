Завршено поновљено пребројавање гласова у Приштини

Извор:
Централна изборна комисија у Приштини саопштила је да је завршено поновљено пребројавање свих гласова са избора за скупштину привремених институција одржаних 28. децембра.
Поновљено бројање ЦИК је наложио након сумњи у манипулацију гласовима за кандидате за посланике.
Како је најављено, ЦИК ће данас у 10 часова одржати сједницу, на којој ће бити објављени коначни резултати избора. Поновљено пребројавање није донијело никакве промене у броју гласова за странке, али је промијењен број гласова за кандидате за посланике, преноси Коха.
Како се наводи, листа Демократске партије Косова претрпјела је највише промјена, јер су њени поједини кандидати за посланике након поновљеног бројања гласова добили по неколико хиљада гласова мање.
Мање гласова добили су и поједини кандидати за посланике Демократског савеза Косова и Самоопредјељења. Због сумње да су учествовали у фалсификовању резултата гласања, у Призрену је за 28 особа одређен притвор од 30 дана, а у Малишеву за 15 особа.
ЦИК је прво 13. јануара одлучио да поново буду пребројани гласови са 100 одсто бирачких мјеста у 10 општина, а да у осталих 28 општина буде поново пребројано само 10 одсто бирачких мјеста, али је, након што су у појединим општинама утврђена велика одступања у броју гласова за кандидате за посланике међу највећим странкама Албанаца, 19. јануара одлучено да поново буду пребројани гласови са свих бирачких мјеста.
