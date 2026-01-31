Logo
Дјевојка умрла у кади, стигао шокантан налаз вјештака

31.01.2026

07:52

Дјевојка умрла у кади, стигао шокантан налаз вјештака
Фото: Unsplash

Више од годину дана породица у Копривници нема гријање нити гас након страшне трагедије која их је задесила. Дана 20. децембра претпрошле године, Даворка Хајстер из Копривнице затекла је своју 23-годишњу кћерку мртву у кади у купатилу.

"Чуле смо се око 15 минута пре тога. Била је весела, имала је тај дан договор са друштвом. Када сам отворила купатило, мислила сам да се шали са мном. Али, није била шала", испричала је тада саговорница за портал Даница.хр.

У стан је тог кобног петка брзо стигла полиција и, по свему судећи, одмах посумњала на самоубиство. Рутински су обавили свој посао и испитали мајку. Тијело је послато на обдукцију у копривничку болницу. Али у понедкељак - шок! Обдукција је показала да није било ријечи о самоубиству.

Непосредно након тога у стан је стигао инсталатер за га чији је мјерач "полудео" чим је ушао. Концентрација угљен-моноксида била је толика да је морао да провјери да ли му уређај уопште ради. Био је исправан. Одмах је затворен довод гаса у цијелој згради.

СПЦ

Друштво

Славимо Светог Атанасија Великог, ово су обичаји

Након вишемјесечне борбе са системом, Даворка Хајстер ангажовала је адвоката. Годину дана су чекали налаз вјештака и Центра за форензичка вјештачења у Загребу. Налаз је стигао пред прошли Божић.

Како су открили репортери "Провјереног" Нове ТВ, вештачење је утврдило да је одвод за дим изведен по правилима струке, а гасни бојлер у купатилу је исправан.

"Утврдили су да се највјероватније радило о неповољним временским условима", кроз сузе је испричала мајка, која тешко може да прихвати да више нема кћерку због "неповољних временских услова".

Иако је читав случај очигледно стављен ад ацта, породица Хајстер и даље нема гас и гријање у купатилу. Затражили су од компаније ЕОН и полиције да их поново прикључе на гасну мрежу, али су им одговорили да то може одлучити само Државно тужилаштво.

