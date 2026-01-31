Logo
Селак: Отимањем имовине желе избрисати српски идентитет у ФБиХ

Извор:

СРНА

31.01.2026

09:02

Коментари:

3
Горан Селак министар правде Републике Српске
Фото: Уступљена фотографија

Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је да одузимање имовине Српске православне цркве у ФБиХ и напади на све што је православно указују на то да је ријеч о организованој непријатељској активности, с циљем прекрајања историје и брисања идентитета српског народа на том подручју, те поручио да Влада Српске то неће дозволити.

- Не желимо ништа што припада другима, али ћемо увијек настојати да сачувамо и институционално заштитимо оно што је наше. Поготово зато што без православних светиња, као што су српска гробља, капеле и храмови СПЦ, нема ни националног ни народног јединства - поручио је Селак.

vatra pozar

Свијет

Двоје дјеце и двоје одраслих изгорјели у пожару

Он је истакао је да су храмови СПЦ, капеле, српска гробља, културно-историјски споменици били и остали темељ на којем се непрестано и постојано градио и чувао духовни идентитет Срба.

Према његовим ријечима, Срби требају да чувају и његују темељне вриједности свог идентитета, а то су духовни центри, споменици, српски језик и традиција.

Новак Ђоковић

Тенис

Спортска легенда нахвалила Ђоковића као нико до сада

- Захваљујући духовном идентитету, на којем се постојано изграђивао идентитет православних Срба, очуван је православни српски народ, допринијело се опстанку и српске културе и државотворности - закључио је Селак.

Горан Селак

Коментари (3)
