Селак: Отимањем имовине желе избрисати српски идентитет у ФБиХ

Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је да одузимање имовине Српске православне цркве у ФБиХ и напади на све што је православно указују на то да је ријеч о организованој непријатељској активности, с циљем прекрајања историје и брисања идентитета српског народа на том подручју, те поручио да Влада Српске то неће дозволити.
- Не желимо ништа што припада другима, али ћемо увијек настојати да сачувамо и институционално заштитимо оно што је наше. Поготово зато што без православних светиња, као што су српска гробља, капеле и храмови СПЦ, нема ни националног ни народног јединства - поручио је Селак.
Он је истакао је да су храмови СПЦ, капеле, српска гробља, културно-историјски споменици били и остали темељ на којем се непрестано и постојано градио и чувао духовни идентитет Срба.
Према његовим ријечима, Срби требају да чувају и његују темељне вриједности свог идентитета, а то су духовни центри, споменици, српски језик и традиција.
- Захваљујући духовном идентитету, на којем се постојано изграђивао идентитет православних Срба, очуван је православни српски народ, допринијело се опстанку и српске културе и државотворности - закључио је Селак.
