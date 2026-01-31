Преминула још једна путница из воза смрти

Извор:
Танјуг
31.01.2026
08:33
Коментари:0
Смрт 43-годишње жене која је била на одјељењу интензивне његе у болници Реина Софија у Кордоби повећала је број жртава жељезничке несреће у Адамузу, која се догодила 18. јануара, на 46, саопштили су владини извори.
Двадесет осам од укупног броја жртава било је из провинције Уелва, пренио је "Паис".
Свијет
Руски ПВО оборио 26 украјинских дронова
Жртва, становница Ла Палме дел Кондадо, била је међу путницима воза Алвија из Мадрида. У тренутку несреће враћала се након полагања испита за затворског чувара.
Након несреће била је на интензивној њези због озбиљних проблема са плућима.
Од петка, 16 од 126 повријеђених путника и даље је у болницама у Андалузији, од чега су двоје на интензивној њези.
Андалузијска здравствена служба извјестила је о још једном отпусту и једном пацијенту који је напустио одјељење интензивне његе.
Друштво
Возачи опрез због најављених падавина и учесталих одрона
Због смрти најновије жртве, шпанска влада је одлучила да одложи државну комеморацију заказану за 31. јануар у Уелви.
Шпански премијер Педро Санчез обећао је да ће држава наставити истрагу и пружати подршку породицама погођеним трагедијом.
Свијет
16 ч0
Свијет
16 ч0
Свијет
16 ч0
Свијет
16 ч0
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму