Преминула још једна путница из воза смрти

Извор:

Танјуг

31.01.2026

08:33

Жељезничка несрећа у Шпанији
Фото: Joan Mateu Parra/Tanjug/AP

Смрт 43-годишње жене која је била на одјељењу интензивне његе у болници Реина Софија у Кордоби повећала је број жртава жељезничке несреће у Адамузу, која се догодила 18. јануара, на 46, саопштили су владини извори.

Двадесет осам од укупног броја жртава било је из провинције Уелва, пренио је "Паис".

русија украјина 2

Свијет

Руски ПВО оборио 26 украјинских дронова

Жртва, становница Ла Палме дел Кондадо, била је међу путницима воза Алвија из Мадрида. У тренутку несреће враћала се након полагања испита за затворског чувара.

Након несреће била је на интензивној њези због озбиљних проблема са плућима.

Од петка, 16 од 126 повријеђених путника и даље је у болницама у Андалузији, од чега су двоје на интензивној њези.

Андалузијска здравствена служба извјестила је о још једном отпусту и једном пацијенту који је напустио одјељење интензивне његе.

Пут

Друштво

Возачи опрез због најављених падавина и учесталих одрона

Због смрти најновије жртве, шпанска влада је одлучила да одложи државну комеморацију заказану за 31. јануар у Уелви.

Шпански премијер Педро Санчез обећао је да ће држава наставити истрагу и пружати подршку породицама погођеним трагедијом.

Шпанија

жељезничка несрећа

