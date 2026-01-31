Лажно признао убиство Чарлија Кирка: Пријети му до 15 година затвора

Извор:
Џорџ Зин (71) суочава се са казном у трајању до 15 година затвора након што је потврдио да је намјерно дао лажно признање о убиству америчког патриоте и извршног директора организације "Turning Point USA", Чарлија Кирка, и то како би збунио власти.
Зин је у септембру 2025. године на Универзитету Јута Вели у Прову узвикујући тврдио да је убио Кирка, што је изазвало привремену забуну у јавности и на интернету, прије него што је полиција утврдила да није био одговоран за пуцњаву, преноси "Гардијан".
Касније је рекао истражиоцима да је лажно признао убиство како би "прави осумњичени могао да побјегне".
Поред оптужби за ометање правде, Зин је признао посједовање више од 20 слика које приказују сексуално злостављање дјеце, укључујући малољетнике узраста између пет и 12 година, и размјену експлицитних порука са истим садржајем.
На суду државног суда у Јути, судија Томас Лоу осудио је Зина на пет година због признања кривичне пријаве за ометање истраге и додатних од годину до 15 година затвора због сексуалног злостављања дјеце.
Коначну дужину затворске казне одредиће комисија за условни отпуст.
Тужиоци Јуте истовремено су оптужили Тајлера Робинсона за убиство Кирка и за њега се тражи смртна казна.
