Logo
Large banner

Лажно признао убиство Чарлија Кирка: Пријети му до 15 година затвора

Извор:

Агенције

31.01.2026

08:24

Коментари:

0
Лажно признао убиство Чарлија Кирка: Пријети му до 15 година затвора
Фото: Tanjug/AP/Kena Betancur

Џорџ Зин (71) суочава се са казном у трајању до 15 година затвора након што је потврдио да је намјерно дао лажно признање о убиству америчког патриоте и извршног директора организације "Turning Point USA", Чарлија Кирка, и то како би збунио власти.

Зин је у септембру 2025. године на Универзитету Јута Вели у Прову узвикујући тврдио да је убио Кирка, што је изазвало привремену забуну у јавности и на интернету, прије него што је полиција утврдила да није био одговоран за пуцњаву, преноси "Гардијан".

Харис Џиновић

Сцена

Харис Џиновић поново ужива у љубави: Заљубљен у 20 година млађу

Касније је рекао истражиоцима да је лажно признао убиство како би "прави осумњичени могао да побјегне".

Поред оптужби за ометање правде, Зин је признао посједовање више од 20 слика које приказују сексуално злостављање дјеце, укључујући малољетнике узраста између пет и 12 година, и размјену експлицитних порука са истим садржајем.

На суду државног суда у Јути, судија Томас Лоу осудио је Зина на пет година због признања кривичне пријаве за ометање истраге и додатних од годину до 15 година затвора због сексуалног злостављања дјеце.

beba-novorođenče-28082025

Друштво

Бејби бум у Српској

Коначну дужину затворске казне одредиће комисија за условни отпуст.

Тужиоци Јуте истовремено су оптужили Тајлера Робинсона за убиство Кирка и за њега се тражи смртна казна.

Подијели:

Таг:

Чарли Кирк

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

horoskop astrologija

Занимљивости

Шта нам звијезде доносе данас?

16 ч

0
Повратак на паркет и у МВП трку: Јокић Денверу донио побједу против Клиперса

Кошарка

Повратак на паркет и у МВП трку: Јокић Денверу донио побједу против Клиперса

16 ч

0
Избори на Косову

Србија

Завршено поновљено пребројавање гласова у Приштини

16 ч

0
Александра Крунић и Ана Данилов на Аустралијан опену

Тенис

Александра и Ана поражене у финалу Аустралијан опена

16 ч

0

Више из рубрике

снијег америка

Свијет

Расте број жртава ледене олује: Стотине хиљада људи без струје

16 ч

0
Осумњичени за крађу криптовалута вриједних 65 милиона долара крије се у БиХ?

Свијет

Осумњичени за крађу криптовалута вриједних 65 милиона долара крије се у БиХ?

16 ч

0
Краљ дијаманта преминуо током бизарног захвата

Свијет

Краљ дијаманта преминуо током бизарног захвата

1 д

0
Незапамћена трагедија: Урушио се рудник, више од 200 мртвих

Свијет

Незапамћена трагедија: Урушио се рудник, више од 200 мртвих

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

09

Ратовао у БиХ, осуђени терориста, сада хоће у Градско вијеће Бирмингема

21

57

Људи гледали свађу Новака и Јелене Ђоковић: Дуго смо глумили

21

52

Стиже бомба: Милиони на удару смртоносне олује

21

41

Ово су наводне фотографије Српкиње Бојане Бањац из Епстајнових фајлова

21

27

Мило Ђукановић проговорио о његовом имену у фајловима Џерија Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner