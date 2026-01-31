Харис Џиновић поново ужива у љубави: Заљубљен у 20 година млађу

Извор:
Београдски медији објавили су да је пјевач Харис Џиновић (74) у вези са партнерком која је од њега млађа 20 година, а са којом се, према тим наводима, упознао у једном ресторану у Београду.
Ријеч је о успјешној предузетници, чији идентитет за сада није познат јавности.
Како пишу поменути медији, Џиновића је нова партнерка освојила љепотом и шармом, а њихов однос је, наводно, с временом прерастао у озбиљну везу.
Познати пјевач се још није јавно оглашавао поводом ових навода, али је коментарисао фотографије своје бивше супруге Мелине и њеног новог партнера, које су се недавно први пут појавиле у јавности.
- Нисам упућен, нити ме занима ишта по том питању. Не желим то коментарисати - рекао је Харис Џиновић.
