Харис Џиновић поново ужива у љубави: Заљубљен у 20 година млађу

Извор:

Агенције

31.01.2026

08:18

Харис Џиновић поново ужива у љубави: Заљубљен у 20 година млађу
Фото: Youtube/ screenshot

Београдски медији објавили су да је пјевач Харис Џиновић (74) у вези са партнерком која је од њега млађа 20 година, а са којом се, према тим наводима, упознао у једном ресторану у Београду.

Ријеч је о успјешној предузетници, чији идентитет за сада није познат јавности.

Како пишу поменути медији, Џиновића је нова партнерка освојила љепотом и шармом, а њихов однос је, наводно, с временом прерастао у озбиљну везу.

Познати пјевач се још није јавно оглашавао поводом ових навода, али је коментарисао фотографије своје бивше супруге Мелине и њеног новог партнера, које су се недавно први пут појавиле у јавности.

- Нисам упућен, нити ме занима ишта по том питању. Не желим то коментарисати - рекао је Харис Џиновић.

Харис Џиновић

Пјевач

