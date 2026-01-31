Шта нам звијезде доносе данас?

Logo
Извор:

Агенције

31.01.2026

08:12

Фото: Unsplash

Доносимо вам дневни хороскоп за суботу, 31. јануар 2026. године.

Ован

У везама ћете жељети више пажње и топлине, али пазите да не реагујете превише емотивно ако нешто не иде по плану. Уколико сте слободни, може се јавити потреба да се вратите контакту који вам пружа осјећај сигурности. Појачан вам је апетит и емотивна осјетљивост, не претјерујте и слушајте тијело.

Бик

У везама ћете жељети мир, додир и осјећај да сте блиски. Слободни могу осjетити јаку потребу за топлином и њежношћу, али без жеље за новим експериментима. Здравље је добро, али могуће је претјеривање у храни или лијеност. Умјереност је кључ.

Близанци

Ако нешто радите, држите се једноставних задатака. У везама може доћи до емотивне разлике, партнер тражи више присутности него ви. Слободни могу размишљати о некој особи из прошлости. Могућа је тежина у тијелу и пад енергије. Потребан вам је одмор.

Рак

Немојте се оптерећивати обавезама, пријаће вам мир. У везама ћете жељети максималну блискост, али пазите да не очекујете превише. Уколико сте слободни, можете имати снажан емотивни доживљај или сусрет који вас може дубоко дирнути.

Лав

Ако се бавите нечим креативним или приватним пројектом, то може ићи лакше него јавне обавезе. У везама ћете жељети потврду емоција и пажње од партнера. Слободни могу осјетити носталгију или потребу за неким ко им може пружити сигурност. Пријаће вам мир и тишина.

Дјевица

Идеално је вријеме за планирање наредне седмице. У везама ћете жељети стабилност и осјећај да сте подржани. Слободни могу имати пријатан разговор који буди емоције, али без брзих потеза. Здравље је врло добро.

Вага

Емоције могу имати већи утицај него што мислите. Најбоље је да се опустите и пустите ствари да се слегну. У везама ћете жељети више пажње па ће вам пријати заједничко вријеме без ометања са стране. Слободни могу размишљати о некој старој причи. Расположење је промјенљиво.

Шкорпија

Данас ћете бити интуитивни и усмјерени на унутрашње процесе. Ако радите нешто, најбоље ће ићи оно што захтијева осјећај и концентрацију.

У везама се продубљују емоције, али пазите да не претјерате у очекивањима. Слободни могу очекивати ново познанство. Здравље је врло добро.

Стријелац

Данас вам неће пријати обавезе, фокус је на приватном и личном простору. Не форсирајте продуктивност. У везама ћете жељети осјећај сигурности и подршке. Слободни неће бити расположени за флерт, већ за нешто мирније функционисање. Осјећате пад енергије и потребу за одмором, послушајте своје тијело.

Јарац

Иако је викенд, размишљаћете о обавезама и плановима. Немојте се оптерећивати, биће времена за све. Уколико сте слободни, фокус неће бити на флерту или изласцима, већ на размишљању о томе какав однос заиста желите и шта вам је дугорочно прихватљиво. Здравље је добро, али немојте потискивати умор.

Водолија

Дан је за рутину и лагане активности. Нећете имати стрпљења за напорне захтјеве. У везама је важно да покажете пажњу, јер партнер може бити осјетљивији. Слободни ће жељети мир, а не нова познанства. Осјетљив вам је нервни систем, одмор и тишина су најбољи избор.

Рибе

Данас вам прија да радите само ако вас нешто испуњава. Све остало ће вас брзо исцрпити. У везама ћете жељети њежност, топлину и блискост. Слободни могу имати снажан емотивни тренутак или сан који оставља траг. Појачана је емотивна осјетљивост, важно је да се заштитите од туђих лоших расположења.

