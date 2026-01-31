Повратак на паркет и у МВП трку: Јокић Денверу донио побједу против Клиперса

Извор:
Кошаркаши Денвер нагетса побиједили су на домаћем паркету Лос Анђелес клиперсе 122:109 у утакмици регуларног дијела сезоне НБА лиге.
Мјесец дана паузе и 16 пропуштених мечева имао је Никола Јокић због повреде кољена коју је забиљежио против Мајамија, а његов повратак на паркет био је бољи него што је могло да се очекује.
Најбољи кошаркаш свијета је са ограниченим минутима (25) забиљежио дабл-дабл од 31 поена, 12 скокова и пет асистенција.
Повратком у тим, остао је у трци за МВП признање и избор у најбоље петорке лиге, с тим што до краја регуларног дијела сезоне може да пропусти још само један меч.
Нагетси су контролисали утакмицу од самог почетка захваљујући добром шуту за три поена – погодили су 16 тројки из 28 покушаја.
Утакмица је почела динамично. Денвер је погоцима ван линије 7,24 отворио меч, али је гостујући тим узвратио преко Ленарда и Хардена. Ипак, домаћи су фуриозним финишем прве четвртине, поенима Пејтона Вотсона и тројком Тима Хардавеја Џуниора, стекли предност од 35:27.
У другој дионици Клиперси су покушавали да ухвате прикључак. Денвер је у једном тренутку стигао до максималних плус 13 (47:34), али је Харден са двије узастопне тројке одржао госте у игри, па се на полувријеме отишло резултатом 59:50 у корист тима из Колорада.
Кључни период меча услиједио је средином треће четвртине, када су Клиперси агресивном одбраном и поенима Џона Колинса пришли на само два поена заостатка (74:72).
Ипак, Тим Хардавеј Џуниор је у кратком интервалу погодио три узастопне тројке и вратио Денверу двоцифрену предност (92:80) пред последњи период.
У завршници утакмице Никола Јокић је мирно контролисао дешавања на паркету, а тројком са врха капице на три минута до краја за 116:98 практично је отклонио све дилеме. Посљедњи минути протекли су у знаку измјена и атрактивних закуцавања за коначних 122:109.
Нагетси су без Јокића имали скор 10:6.
Поред Јокића, у екипи Денвера истакли су се Тим Хардавеј Џуниор са 22 поена (5/7 за три), Пејтон Вотсон са 21, као и Џамал Мареј са 20 поена и девет асистенција уз висок проценат шута (7/10 из игре). Двоцифрен учинак имао је и Јонас Валанчиунас са 11 поена и шест скокова.
У редовима Клиперса, најефикаснији је био Џејмс Харден са 25 поена, Кавај Ленард је постигао 21, а Џон Колинс 18 поена. Зубац је забиљежио 13 поена.
Богдан Богдановић је због повреде пропустио и овај меч.
Резултати мечева НБА лиге:
Вашингтон визардс - Лос Анђелес лејкерс 111:142
Бостон селтикс - Сакраменто кингс 112:93
Њу Орлеанс пеликанс - Мемфис гризлис 114:106
Њујорк никс - Портланд трејлблејзерс 127:97
Орландо меџик - Торонто репторс 130:120
Денвер нагетс - Лос Анђелес клиперс 122:109
Финикс санс - Кливленд кавалирс 126:113
Јута џез - Бруклин нетс 99:109
