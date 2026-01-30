Славна пјевачица голим грудима запалила интернет

Извор:
Пјевачица која је освајала хитовима у раним двијехиљадитим годинама, Кристина Агилера, још једном је доказала да зна како да помјери границе гламура.
Пјевачица се током боравка у Паризу појавила у издању које је више личило на умјетнички перформанс него на класичну модну комбинацију - раскошни дијаманти били су у првом плану, док је са стајлигом подигла "прашину" на мрежама.
Агилера (45) позирала је са импресивном Чопард огрлици у комбинацији са раскошном црном сукњом од тила. Остатак стајлинга намерно је изостављен, чиме је сав фокус преусмјерен на накит. Ова спектакуларна огрлица украшена је са више од 50 карата дијаманата, док централни жути камен, радиант кроја, има преко 20 карата, преноси портал "Она".
Стајлинг потписује познати стилиста Крис Хоран, који је комбинацију употпунио елегантним Чопард минђушама од дијаманата у кружном облику.
Уз фотографије објављене на Инстаграму, Кристина је кратко поручила: "Нортерн лајтс, Парисиан најтс", а коментари одушевљених фанова низали су се брзином свјетлости.
Пјевачица се у Паризу није нашла само због моде. Наступила је на хуманитарном догађају који има за циљ прикупљање средстава за дјецу и тинејџере у француским болницама. На истом концерту публици су се представили и АСАП Роки, као и популарна К-поп група Стреј Кидс, а цијели спектакл биће емитован на француској телевизији.
Али, увијек када нека звијезда иступи са оваквим контроверзним фотографијама, мишљења ће се разликовати. На мрежи "Икс" неки наводе да је ово "неумјесно", а други наводе да "жели свим силама да изгледа млађе".
Наравно, ту је и друга страна која тврди да пјевачица никада срећније није изгледала и да је дуго нису видјели на оваквом нивоу самопоуздања, али и да изгледа врло заводљиво и женствено.
На снимцима са наступа које су фанови подијелили на друштвеним мрежама види се да је Агилера током вечери носила исту дијамантску огрлицу, али у комбинацији са бодијем и свјетлуцавим појасом.
Овај модни тренутак долази убрзо након што је Кристина сарађивала са луксузном швајцарском кућом Чопард на свом празничном ТВ специјалу "Кристина Агилера: Крисмс ин Парис", емитованом крајем децембра. Специјал је обиљежио 25 година од изласка њеног албума "Мај Кајнд оф Крисмс".
Током емисије, пјевачица је носила низ раскошних комада накита, међу којима су се издвајали дијамантско-смарагдни чокер и богате висеће минђуше.
