Трамп: Само Иран зна да ли постоји рок за договор

Извор:
СРНА
30.01.2026
19:44
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да само Иран "са сигурношћу зна" да ли постоји било какав рок за постизање споразума са Вашингтоном.
"Само они са сигурношћу знају", рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући.
Он је одбио да каже да ли САД у случају Ирана разматрају војни сценарио сличан Венецуели.
"Не желим да говорим о било чему што има везе са оним што радим у војном смислу. Али тамо имамо изузетно моћну флоту", рекао је Трамп.
Бања Лука
Градска каса тешка више од 284 милиона
Он је раније запријетио Исламској Републици војном интервенцијом због гушења масовних протеста у којем је, према подацима невладиних организација, убијено неколико хиљада људи.
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму