Трамп: Само Иран зна да ли постоји рок за договор

Извор:

СРНА

30.01.2026

19:44

Коментари:

0
Америка након 80 година напустила Свјетску здравствену организацију, одлуком Доналда Трампа САД су изашле из СЗО
Фото: Tanjug/AP/Evan Vucci

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да само Иран "са сигурношћу зна" да ли постоји било какав рок за постизање споразума са Вашингтоном.

"Само они са сигурношћу знају", рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући.

Он је одбио да каже да ли САД у случају Ирана разматрају војни сценарио сличан Венецуели.

"Не желим да говорим о било чему што има везе са оним што радим у војном смислу. Али тамо имамо изузетно моћну флоту", рекао је Трамп.

Скупштина града, Бањалука

Бања Лука

Градска каса тешка више од 284 милиона

Он је раније запријетио Исламској Републици војном интервенцијом због гушења масовних протеста у којем је, према подацима невладиних организација, убијено неколико хиљада људи.

Тагови:

Доналд Трамп

Иран

Коментари (0)
