Зеленски: Није било напада на енергетске циљеве

Извор:

СРНА

30.01.2026

19:39

Зеленски: Није било напада на енергетске циљеве
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Украјински предсједник Владимир Зеленски изјавио је да ни Москва нити Кијев нису вршили нападе на енергетске циљеве након споразума о прекиду удара који је са Русијом иницирао Вашингтон.

"Ни у једној нашој регији није било удара на енергетске објекте од четвртка увече до петка", рекао је Зеленски у вечерњем видео обраћању.

Он је додао да је "Украјина спремна да се на реципрочни начин уздржи од удара" и да данас није гађала руске енергетске објекте.

Скупштина града, Бањалука

Бања Лука

Градска каса тешка више од 284 милиона

Зеленски је рекао да је Русија "преоријентисала" своје војне активности и да је гађала логистику, попут жељезничких чворишта.

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је јуче да је предсједник Русије Владимир Путин пристао да руске снаге током периода од седам дана не изводе нападе на украјинске градове због екстремне хладноће.

Тагови:

Владимир Зеленски

energetski sektor

Русија

Украјина

