Зеленски: Није било напада на енергетске циљеве

Украјински предсједник Владимир Зеленски изјавио је да ни Москва нити Кијев нису вршили нападе на енергетске циљеве након споразума о прекиду удара који је са Русијом иницирао Вашингтон.
"Ни у једној нашој регији није било удара на енергетске објекте од четвртка увече до петка", рекао је Зеленски у вечерњем видео обраћању.
Он је додао да је "Украјина спремна да се на реципрочни начин уздржи од удара" и да данас није гађала руске енергетске објекте.
Зеленски је рекао да је Русија "преоријентисала" своје војне активности и да је гађала логистику, попут жељезничких чворишта.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је јуче да је предсједник Русије Владимир Путин пристао да руске снаге током периода од седам дана не изводе нападе на украјинске градове због екстремне хладноће.
