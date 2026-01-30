Градска каса тешка више од 284 милиона

Извор:
Све оно што градоначелник није препознао на терену, препознали су и реаговали одборници Скупштинске већине. Потврђује то и 57 СНСД-ових амандмана. Тражили су више средстава Центру за социјални рад, образовању одраслих и Дому здравља. Добра вијест и за све Основне школе. Стиже подршка од 20 хиљада марака. Неће бити занемарена ни приградска насеља.
"Имали смо прилику чути незадовољство пољопривредних произвођача. Нису исплаћена средства за 2024/25.годину, те смо у овом приједлогу амандмана уважили примједбе. Са износа од 480 хиљада колико је градоначелник предвидио, тражили смо повећање на милион и 500хиљада, што је разлика у износу од милион и 20хиљада марака. Ту је наравно и повећање за спортске организације са милион и 700 на 3 милиона марака", казала је одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Жана Грмуша.
Персонална асистенција особа са инвалидитетом један је од приоритета за одборнике Народног фронта. Жељели су и више издвојених средстава за рјешавање проблема Водовода, Топлане и загађеног ваздуха. Али то, како кажу, није било планирано у буџету.
"То је амандман за који би се издвојило 2 милиона марака за оне борце који се налазе на евиденцији за за запошљавање, који имају једини Борачки додатак као једини. Који имају преко 60 година, да примају тај додатак док не стекну услове за пензију", наводи одборник Народног фронта у Скупштини града Бањалука Дијана Јешић.
Четири амандмана стигли су из редова Социјалистичке партије Српске. Реконструкција Прве Куљанске улице, жиле кукавице мјештана овог насеља, један је од њих.
"Друга је у Пријечанима, Хиландарска улица, да се настави санирање клизишта. Трећа је за Улице Паје Јовановића И Дубичка. Четврти амандман је за КУД Залужани "Младост", јер имају преко 260 учесника, 700 наступа. Једно веома здраво друштво", рекао је одборник Социјалистичке партије Српске у Скупштини града Бања Лука Ратко Јокић.
Амандмане нису уложили из Листе за правду и ред. Разлог је тај, што ни један захтјев још од прошле године није испуњен. Кажу и да је ово до сада најчуднија сједница градске Скупштине.
"И да се уопште не помиње буџет градоначелника од 1.750.000КМ. За само двије године увећан 500%. Смањена су издавања за спорт, укинут је грант ФК Борац за толики износ И да је умањена та буџетска Ставка што је по мени потпуно погрешно", казао је одборник Листе за правду и ред у Скупштини града Бањалука Игор Мандић.
Раме уз раме са амандманима коалиционих партнера стаће и одборници Демоса. Додаће и своје, од раније познате.
"То је завршетак изградње водоснабдијевања у појединим Мјесним заједницама. Наставак изградње инфраструктуре, кад је у питању изградња путева. Повећање средстава за пољопривреду", казао је одборник ДЕМОС-а у Скупштини града Бањалука Боран Босанчић.
Амандмани реални и оствариви, оптимистични су из ПДП-а. Похвалили су и приједлог повећања средстава за спорт.
"Има добрих амандмана. У смислу инфраструктурних пројеката, има амандман који повећава спорт за 1300000КМ, ада ће бити 3 милиона што је рекордан износ. Имамо повећање Центра за развој пољопривреде и села", додао је одборник ПДП-а у Скупштини Града Бањалука Драган Милановић.
Повећање плата васпитачима приоритет је Социјалиста. Залагаће се и за потписивање колективног уговора.
"Повећање плата васпитачима је наш дио у амандманима коалиције, оно на шта се односила наша интервенција на овогодишњи буџет", истакао је одборник СП-а у Скупштини града Бањалука Петар Јокановић.
Градска каса тешка је 284 милиона марака, што је за 6,1 одсто више у односу на претходне године. Један од највећих у историји Бањалуке. Издвајање средства за капиталне инвестиције, и то изградњу моста у насељу Долац и водоводне мреже у Туњицама, тражила је Скупштинска већина.
