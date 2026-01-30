Logo
Распршио се сан: Хрватска се необјашњиво распала

Б92

30.01.2026

19:36

Њемачка - Хрватска
Фото: Screenshot / X

Рукометаши Њемачке први су финалисти Европског првенства, чија се завршница игра у Хернингу.

Изабраници Алфреда Гисласона славили су у полуфиналу против Хрватске резултатом 31:28.

Актуелни вицешампиони Олимпијских игара надиграли су свјетског вицепрвака и тако остварили највећи успјех на континенталној смотри још од злата 2016. године.

Милорад Додик

Тенис

Додик: Шампиони се рађају из срца које не одустаје

Нијемци су на овом првенству доживјели два пораза, од Србије и Данске, али је кључни тријумф остварен у посљедњој рунди друге фазе над Француском.

Најефикаснији код Њемачке били су Зербе са шест, односно Ушчинс, Мертенс, Кнор, Фишер и Гола са по четири гола. Волф је имао чак 13 интервенција.

Код Хрватске су се истакли Лучин са шест, односно Мартиновић и Кларица са по пет голова.

Од Хрватске је, до овог меча, боља била само селекција Шведске, што јој није сметало да као првопласирана прође у полуфинале, међутим, мораће да се задовоље мечом за бронзу, што је свакако бољи резултат од испадања у другој фази у претходна два издања Европског првенства.

Тим Дагура Сигурдсона се добро држао у првом полувремену, имао и вођство, али их је почетак другог полувремена коштао.

Граница-15112025

Регион

Могуће затварање граница и провјере: Хрватска увела строжа правила

Хрватска је имала заостатак од -2 на паузи, да Њемачка серијом 5:1 отворила други дио игре и тако сломила отпор ривала.

Успјели су Хрвати пред посљедњих неколико минута да приђу на три гола минуса, уочи завршног минута и на -2, али је то било све од "каубоја".

Други полуфинални сусрет, између Данске и Исланда, на програму је у петак од 20.30.

Меч за бронзу је у недјељу од 15.15, док је финале на програму од 18.00 часова.

