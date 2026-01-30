Распршио се сан: Хрватска се необјашњиво распала

Извор:
Рукометаши Њемачке први су финалисти Европског првенства, чија се завршница игра у Хернингу.
Изабраници Алфреда Гисласона славили су у полуфиналу против Хрватске резултатом 31:28.
Актуелни вицешампиони Олимпијских игара надиграли су свјетског вицепрвака и тако остварили највећи успјех на континенталној смотри још од злата 2016. године.
Нијемци су на овом првенству доживјели два пораза, од Србије и Данске, али је кључни тријумф остварен у посљедњој рунди друге фазе над Француском.
Најефикаснији код Њемачке били су Зербе са шест, односно Ушчинс, Мертенс, Кнор, Фишер и Гола са по четири гола. Волф је имао чак 13 интервенција.
Код Хрватске су се истакли Лучин са шест, односно Мартиновић и Кларица са по пет голова.
Од Хрватске је, до овог меча, боља била само селекција Шведске, што јој није сметало да као првопласирана прође у полуфинале, међутим, мораће да се задовоље мечом за бронзу, што је свакако бољи резултат од испадања у другој фази у претходна два издања Европског првенства.
Тим Дагура Сигурдсона се добро држао у првом полувремену, имао и вођство, али их је почетак другог полувремена коштао.
Хрватска је имала заостатак од -2 на паузи, да Њемачка серијом 5:1 отворила други дио игре и тако сломила отпор ривала.
Успјели су Хрвати пред посљедњих неколико минута да приђу на три гола минуса, уочи завршног минута и на -2, али је то било све од "каубоја".
Други полуфинални сусрет, између Данске и Исланда, на програму је у петак од 20.30.
Меч за бронзу је у недјељу од 15.15, док је финале на програму од 18.00 часова.
🛡️ ABSOLUTE DEFENSIVE MASTERCLASS BY GERMANY.— EHF EURO (@EHFEURO) January 30, 2026
Structure. Discipline. Commitment. This is how semi-finals are won. 🇩🇪 #ehfeuro2026 #puregreatness pic.twitter.com/ivFfFQ0D3j
