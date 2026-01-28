Logo
"Ово је истина иза те фотографије": Глушац је показао Мандићу чим га упознао и добио обећање

28.01.2026

17:46

Фото: Инстаграм

Милан Глушац испричао је позадину фотографија са Душаном Мандићем и обећањем које је добио од њега.

Милан Глушац био је откровење Европског првенства у ватерполу и с разлогом се о дебитанту у српској репрезентацији прича већ данима. Није то само због тога што је био у најбољем тиму првенства, ни због презимена које је прославио, него и због тога што је остварио сан да игра са својим идолима.

Одмах послије финала, најбољи српски ватерполиста Душан Мандић подијелио је двије фотографије са Глушцем - једна од прије 11 година кад је Глушац упознао Мандића, а друга када су заједно освојили Европско првенство.

Сада је у емисији "Глам и драма" на Првој телевизији открио и шта је истина иза те фотографије: "Била је то послије прве година када је Манда отишао из Партизана у Про Реко. Кад смо се вид‌јели сад први пут пред почетак Европског првенства ја сам му показао ту фотографију", рекао је Глушац.

ФК Борац-28012026

Фудбал

Борац неријешено против ЦСКА у Анталији

"Обећао је да ће је објавити не ако побиједимо, него кад побиједимо и да ће то обићи цијели свијет. Чврсто сам вјеровао у то, имао сам обавезу због те слике", насмијао се млади голман Новог Београда.

Ко је Милан Глушац?

Рођен је у септембру 2002. године, поникао је у Партизану, већ годинама носи капицу Новог Београда, а на Европском првенству у Београду је дебитовао на највећој сцени и одмах освојио злато. Са њим пред голом, српски тим имаће прави темељ за нове велике успјехе и за повратак у врх највећих турнира и у наредним годинама, преноси Мондо.рс.

