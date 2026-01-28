"Ово је истина иза те фотографије": Глушац је показао Мандићу чим га упознао и добио обећање

28.01.2026
17:46
Коментари:0
Милан Глушац испричао је позадину фотографија са Душаном Мандићем и обећањем које је добио од њега.
Милан Глушац био је откровење Европског првенства у ватерполу и с разлогом се о дебитанту у српској репрезентацији прича већ данима. Није то само због тога што је био у најбољем тиму првенства, ни због презимена које је прославио, него и због тога што је остварио сан да игра са својим идолима.
Одмах послије финала, најбољи српски ватерполиста Душан Мандић подијелио је двије фотографије са Глушцем - једна од прије 11 година кад је Глушац упознао Мандића, а друга када су заједно освојили Европско првенство.
Сада је у емисији "Глам и драма" на Првој телевизији открио и шта је истина иза те фотографије: "Била је то послије прве година када је Манда отишао из Партизана у Про Реко. Кад смо се видјели сад први пут пред почетак Европског првенства ја сам му показао ту фотографију", рекао је Глушац.
"Обећао је да ће је објавити не ако побиједимо, него кад побиједимо и да ће то обићи цијели свијет. Чврсто сам вјеровао у то, имао сам обавезу због те слике", насмијао се млади голман Новог Београда.
Рођен је у септембру 2002. године, поникао је у Партизану, већ годинама носи капицу Новог Београда, а на Европском првенству у Београду је дебитовао на највећој сцени и одмах освојио злато. Са њим пред голом, српски тим имаће прави темељ за нове велике успјехе и за повратак у врх највећих турнира и у наредним годинама, преноси Мондо.рс.
