Борац неријешено против ЦСКА у Анталији

Фудбалери Борца ремизирали су против ЦСКА из Софије резултатом 1:1 у трећој контролној утакмици на припремама у Анталији.
Након првих 45 минута у којима није било голова, “црвено-плави” повели су у 58. поготком Дамира Хреље, који је наставио са сјајном формом у Турској. Изједначење екипи ЦСКА донио је Диало у 79. минуту.
До краја припремног периода бањалучки тим одиграће још двије пријатељске утакмице, обје 31. јануара, против киргистанског Ургена и руског Оренбурга.
17
54
