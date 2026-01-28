Logo
Large banner

Борац неријешено против ЦСКА у Анталији

Извор:

АТВ

28.01.2026

17:15

Коментари:

0
Утакмица Борац-ЦСКА
Фото: ФК Борац

Фудбалери Борца ремизирали су против ЦСКА из Софије резултатом 1:1 у трећој контролној утакмици на припремама у Анталији.

Након првих 45 минута у којима није било голова, “црвено-плави” повели су у 58. поготком Дамира Хреље, који је наставио са сјајном формом у Турској. Изједначење екипи ЦСКА донио је Диало у 79. минуту.

Зоран Стевановић-28012026

Република Српска

Стевановић: Подршка превозницима и опомена онима који одлучују о њиховој судбини

До краја припремног периода бањалучки тим одиграће још двије пријатељске утакмице, обје 31. јануара, против киргистанског Ургена и руског Оренбурга.

Подијели:

Таг:

ФК Борац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Словачка одбила позив у Одбор за мир

Свијет

Словачка одбила позив у Одбор за мир

1 ч

0
klkuč, nekretnina, vrata

Србија

Станари у Србији имају право на заштиту: Ево када не морају да иселе чак и ако власник не жели да продужи уговор

1 ч

0
Кувар открио разлику између балканске и турске кафе: Праве се различито

Савјети

Кувар открио разлику између балканске и турске кафе: Праве се различито

1 ч

0
Двојица подузетника из БиХ улажу десетке милиона марака у ново насеље

Градови и општине

Двојица подузетника из БиХ улажу десетке милиона марака у ново насеље

1 ч

0

Више из рубрике

"Мали Меси" донио новац Звезди, поред Максимовића на Маракану стигло пола милиона из Француске

Фудбал

"Мали Меси" донио новац Звезди, поред Максимовића на Маракану стигло пола милиона из Француске

1 ч

0
Умро Радо Видошић

Фудбал

Умро Радо Видошић

6 ч

0
Андрија Живковић без ријечи расплакао фудбалски свијет

Фудбал

Андрија Живковић без ријечи расплакао фудбалски свијет

20 ч

0
Фудбалери Тотенхема доживјели тешку саобраћајку

Фудбал

Фудбалери Тотенхема доживјели тешку саобраћајку

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

27

Лажно се представљао као припадник МУП-а и ојадио људе за преко 100.000 евра

18

15

Људи који остају будни до касно имају већи ризик од срчаног и можданог удара

18

10

Еко топлане: Нисмо главни извор загађења ваздуха

18

07

"Срби, сакријте се иза кауча, ваш Ђоковић је истрошен и готов": Британац ударио на Новака као нико до сада

17

54

Пјевач тврди да му је Мина Костић украла 500 евра: ''Шчепала је паре''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner